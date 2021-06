Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple iOS 15

Apple a annoncé lundi lors de sa conférence mondiale annuelle des développeurs (WWDC) que sa prochaine mise à jour iOS 15 donnera aux utilisateurs d’iPhone encore plus d’informations et de contrôle sur leurs propres données. Entre autres mises à jour, vous pourrez bientôt voir avec qui vos applications partagent vos données ; vous pourrez empêcher les trackers de détecter si et quand vous ouvrez des e-mails ; et vous pourrez garder votre activité Internet plus privé. C’est une bonne nouvelle pour vous, mais pas une bonne nouvelle pour les courtiers en données qui utilisent vos données pour gagner de l’argent.

Pour illustrer à quel point Apple prend au sérieux la confidentialité de ses utilisateurs, le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a présenté la partie confidentialité du discours de la WWDC en quittant la scène virtuelle brillamment éclairée à partir de laquelle il introduisait d’autres nouveaux produits iOS et sautait dans une pièce virtuelle secrète et sombre.

“La vie privée est un droit humain fondamental”, a commencé Federighi.

Craig Federighi saute à travers un trou de dessin animé dans le sol qui mène à la salle de confidentialité virtuelle d’Apple.Apple

Certaines des nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple coûteront plus cher…

Mais les utilisateurs d’Apple peuvent devoir payer pour exercer pleinement ce droit : deux des nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que pour les abonnés iCloud (les prix varient de 99 cents à 9,99 $ par mois, selon la quantité de stockage que vous utilisez), qui seront bientôt inscrits à « iCloud+ ». Voici ce que “+” vous apporte :

Private Relay, qui est la version Apple d’un réseau privé virtuel (VPN). Lorsque vous utilisez Safari, votre trafic est crypté et acheminé via deux relais, ce qui signifie que personne ne peut l’intercepter et que personne ne peut voir où vous allez ou d’où vous venez, y compris Apple, votre fournisseur d’accès Internet ou le site Web que vous visitez. Masquer mon e-mail, qui vous permettra de générer une fausse adresse e-mail pour les nombreux sites Web qui vous obligent désormais à en entrer une juste pour les utiliser ou les lire, ou vous faire vous inscrire à des comptes pour faire des choses comme obtenir un rendez-vous de vaccination. Ces e-mails iront ensuite dans votre véritable boîte de réception, mais le site Web ne connaîtra pas votre véritable adresse e-mail. Mais il y a quelques limitations : d’après la démonstration d’Apple, cela ne semble fonctionner que lorsque vous utilisez Safari, Mail et avec votre adresse e-mail iCloud.

Les VPN coûtent déjà de l’argent – c’est une gamme assez étendue, mais selon le service que vous utilisez et le forfait que vous achetez, vous pouvez payer 1,99 $ par mois ou 12,99 $ (il y en a des gratuits, mais méfiez-vous de l’acheteur) faire tout ce que l’industrie ne fait pas déjà. Soit dit en passant, cette industrie pourrait souffrir maintenant qu’Apple l’a rejointe. Si vous avez déjà un compte iCloud – désolé, “iCloud +” -, vous obtenez quelque chose sans frais supplémentaires que vous auriez dû payer autrement.

Apple a déclaré qu’il considérait la confidentialité et la sécurité comme faisant partie de la valeur de ses appareils – et il a maintes fois qualifié cette confidentialité de “droit de l’homme” – mais dans ces cas, ce droit de l’homme va coûter un peu plus cher.

… mais la plupart sont encore gratuits

Et maintenant, les améliorations de la confidentialité pour lesquelles vous n’aurez pas à payer plus cher.

Le premier est celui qui va sûrement bouleverser les fournisseurs de newsletter, car cela les empêchera de suivre combien et lesquels de leurs abonnés ouvrent leurs e-mails. Oh, vous ne saviez pas que les newsletters sont suivies quand et si vous les lisez ? Bienvenue dans le monde des pixels. Vous voyez, les newsletters (et toute personne qui envoie un e-mail à l’aide d’un suivi des e-mails) intègrent de minuscules images de la taille d’un pixel dans les e-mails. Lorsque vous ouvrez un e-mail, vous téléchargez automatiquement les images qu’il contient, puis l’expéditeur sait quelles adresses e-mail ont ouvert l’e-mail, à quelle fréquence il l’a ouvert, quand il l’a ouvert et même l’adresse IP qui l’a ouvert.

Ce sont toutes des informations utiles pour les opérateurs de newsletter qui souhaitent savoir combien d’abonnés ouvrent réellement leur produit ou d’autres détails les concernant. Mais on peut aussi en abuser. Ce ne sont pas seulement les newsletters qui utilisent cette fonctionnalité. Alors maintenant, l’application Mail d’Apple aura Mail Privacy Protection, qui masquera toutes ces informations aux expéditeurs d’e-mails, y compris ces pauvres bulletins d’information et leurs taux d’ouverture précieux. Contrairement à d’autres sociétés Big Tech, Apple ne semble pas se lancer dans le jeu de la newsletter, elle n’a donc pas besoin de ces pixels. (Si vous n’utilisez pas Mail ou si vous ne voulez pas attendre iOS 15, il existe toujours des moyens de bloquer ces trackers que vous pouvez activer dès maintenant.)

Et si vous avez aimé les étiquettes de transparence et de confidentialité du suivi des applications d’iOS 14, alors vous allez adorer le rapport de confidentialité des applications d’iOS 15. Il s’agira d’une nouvelle section dans les paramètres de confidentialité de votre appareil, vous indiquant à quelle fréquence et à quel moment vos applications utilisent vos autorisations (comme accéder à votre position, à votre caméra et à votre microphone). Cela ressemble beaucoup à ce que Google a introduit dans Android 12 le mois dernier, qui était l’une des rares fonctionnalités qui n’était pas quelque chose qu’Apple avait fait plus tôt.

Mais App Privacy Report va encore plus loin que le tableau de bord de confidentialité d’Android. Il indique également quels domaines vos applications contactent lorsque vous les utilisez. Cela donnera enfin à l’utilisateur moyen un moyen de voir avec qui d’autre leurs applications partagent leurs données, bien que cela ne fasse rien pour empêcher ce partage de se produire en premier lieu. Donc, ce n’est pas si bon pour le contrôle (bien que qui sait ce qu’iOS 16 apportera), mais c’est excellent pour la transparence.

App Privacy Report est l’une des améliorations de confidentialité d’iOS 15.Apple

Si vous n’avez pas d’abonnement iCloud(+) et que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas en payer un, vous aurez toujours une mise à jour gratuite de la confidentialité de Safari qui masque votre adresse IP des trackers sur les sites Web que vous visitez, rendant ainsi il est plus difficile pour les traqueurs de vous identifier lorsque vous naviguez sur Internet à votre guise.

Enfin, Siri devient également plus privé. L’assistant vocal d’Apple effectuera désormais tout le traitement de reconnaissance vocale sur votre appareil, plutôt que d’envoyer votre audio à un serveur Apple pour traitement. Cela signifie qu’Apple n’aura pas accès à ces enregistrements, ce qui est un problème de confidentialité pour à peu près tous les principaux assistants intelligents. Mais cela ne signifie pas que ce que vous demandez reste sur votre appareil – juste que le son de votre demande le fait.

Apple n’a pas précisé quand iOS 15 sera déployé, ni si toutes ces fonctionnalités seront présentes à chaque sortie. Si l’on se fie aux années précédentes, il sera déployé en septembre, bien que cela ne signifie pas que tout ce qui a été annoncé aujourd’hui arrivera aussi à ce moment-là. Nous avons dû attendre sept mois entre la sortie d’iOS 14 et iOS 14.5 avec App Tracking Transparency. Mais ils viendront, et ils causeront plus de perturbations dans l’industrie du suivi quand ils le feront.