Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple mises en avant pour les utilisateurs européens

Le PDG Tim Cook a présenté les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple aux utilisateurs européens, avec une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d’Apple UK (intégrée ci-dessous).

Cook tops and tails une vidéo de six minutes, qui comprend principalement des clips liés à la confidentialité de la WWDC…

Apple a probablement choisi de s’adresser spécifiquement aux utilisateurs européens étant donné l’accent particulier qui y est mis sur la confidentialité. L’Union européenne a mis en œuvre la loi sur la protection de la vie privée la plus stricte au monde en 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Même Apple a dû renforcer ses garde-fous afin de répondre aux normes extrêmement élevées fixées par la loi.

Alors que certaines entreprises ne se conforment au RGPD qu’en Europe, Apple s’est engagé à offrir les mêmes normes de confidentialité améliorées aux clients du monde entier.

Apple maintient son leadership en matière de confidentialité, élargit son engagement et encourage des changements positifs dans l’ensemble du secteur. La WWDC 2021 comprenait l’annonce d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de confidentialité sur iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et iCloud. Ces nouvelles fonctionnalités sont conçues pour aider les utilisateurs à travers l’Europe et dans le monde à mieux contrôler et gérer l’accès à leurs données.

Regardez la présentation sur la confidentialité de la WWDC 2021 pour découvrir quelques points saillants des nouveautés et un message spécial de Tim aux utilisateurs européens, directement depuis le Steve Jobs Theater à Apple Park.