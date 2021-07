Les nouvelles fonctionnalités de Dropbox reflètent le flou entre la maison et le travail – .

Certaines nouvelles fonctionnalités de Dropbox annoncées aujourd’hui reflètent la façon dont les frontières entre la maison et le travail se sont estompées pendant la pandémie, selon l’entreprise…

Il est dit que certains d’entre eux sont conçus pour vous donner un accès plus facile aux outils que beaucoup se sont retrouvés à utiliser en travaillant à domicile.

Dossiers suggérés : ajoutez et partagez le bon contenu avec les bonnes personnes Conversion de fichiers : convertissez des fichiers en différents formats (c.-à-d. JPEG en PNG) sans quitter Dropbox Une expérience simplifiée dans la barre d’état système : voyez tout votre contenu synchronisé en toute sécurité en un coup d’œil avec un expérience Dropbox simplifiée dans la barre des tâches (Windows) ou la barre de menus (Mac) Une nouvelle navigation sur le Web : recherchez du contenu plus rapidement grâce à une nouvelle expérience de navigation sur le côté gauche de vos dossiers Volet de détails repensé : affichez les points saillants du contenu important dans des détails de contenu intuitifs mis à jour volet pour le web

Des améliorations ont également été apportées à la façon dont les photos sont téléchargées.

Sauvegardez automatiquement les photos et vidéos de votre appareil mobile sur Dropbox et accédez-y sur n’importe quel appareil Sauvegardez des albums spécifiques et personnalisez la façon dont vos photos et vidéos sont enregistrées (désormais disponible pour iOS et bientôt disponible sur Android) Économisez de l’espace sur votre téléphone en toute sécurité supprimer des photos après les avoir sauvegardées

Enfin, il y a trois mises à jour du gestionnaire de mots de passe de l’entreprise.

Extension de navigateur de mots de passe : capturez et saisissez les identifiants et les mots de passe pendant que vous effectuez des tâches en ligne Partage de mots de passe : partagez en toute sécurité les mots de passe et les paiements et sachez qui a accès à quels comptes Prise en charge des cartes de crédit et de débit : Gagnez du temps en gérant les paiements à partir de votre site Web navigateur et appareils mobiles

Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles fonctionnalités de Dropbox ici.

