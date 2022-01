Les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp

WhatsApp continue d’être l’application de messagerie la plus populaire, en juillet 2021, elle comptait environ 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, c’est pour cette raison qu’ils se réinventent sans cesse, mettant en place de nouveaux outils et fonctionnalités afin que d’autres services tels que Télégramme ou Signal n’enlevez pas la royauté.

En plus des annonces officielles que l’application de messagerie fait habituellement au sujet de ses modifications, il existe également une version bêta auxquels les utilisateurs peuvent accéder pour tester de première main les fonctions qu’il prépare WhatsAppIl convient de noter que les versions bêta sont à des fins de test, des erreurs peuvent donc être trouvées dans les futurs outils.

Jusqu’à présent, ce sont les nouvelles qui sont connues sur l’application pour ce 2022.

WhatsApp + Instagram

Le pouvoir de Mark Zuckerberg sur les réseaux sociaux est imminente, les applications et Facebook (maintenant connu sous le nom de Meta), appartiennent au célèbre programmeur et entrepreneur.

Pour cette raison, en 2022, vous pourrez voir le contenu de Instagram dans WhatsApp, la pertinence principale sera donnée aux bobines de Instagram afin de concurrencer le réseau social chinois TIC Tac.

@WhatsApp travaille sur la possibilité de jouer à #Instagram Reels dans WhatsApp, pour une future mise à jour. – WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 mars 2021

Autocollants créés à partir de WhatsApp

Afin de créer les autocollants de WhatsApp Il a fallu utiliser des applications externes, mais le service de messagerie a donné une bonne nouvelle aux utilisateurs qui aiment les autocollants, et c’est qu’ils peuvent enfin être créés à partir de la même application. Un outil a été développé qui pour l’instant n’est disponible que dans la fonction bêta, mais atteindra bientôt les utilisateurs de iOs Oui Android.

Selon les fuites sur cette fonction, il y aura un bouton appelé « créer » et il apparaîtra dans la section autocollants de WhatsAppDe cette façon, les utilisateurs peuvent télécharger une image et la transformer rapidement en autocollant. Bien que tous les outils ne soient pas connus, le sticker pourra être découpé, édité et personnalisé.

Masquer les informations de contacts spécifiques

Avec cet outil, il sera possible de gérer personnellement la confidentialité du compte de WhatsApp, les utilisateurs pourront choisir quels contacts spécifiques peuvent voir la photo de profil, le statut, la description du compte, etc.

Comme c’est fait dans les histoires de Instagram, ce sera un moyen de garder le compte plus privé même si les contacts sont dans les groupes de WhatsApp et/ou dans la liste de contacts.

WhatsApp prévoit d’ajouter l’option « Mes contacts sauf… » pour Dernière vue, Photo de profil et À propos, vous pourrez donc exclure des contacts spécifiques sans désactiver la fonctionnalité ! ??

Remarque : vous ne pouvez pas voir la dernière vue des contacts exclus. Disponibilité : dans une future mise à jour. pic.twitter.com/LWTihboePd – WABetaInfo (@WABetaInfo) 7 septembre 2021

Invisibilité!

Actuellement WhatsApp donne deux options : masquer ou rendre la dernière connexion publique ; cependant, des travaux sont en cours pour que désormais cette information puisse être vue par tout le monde, par personne ou seulement par des contacts spécifiques.

WhatsApp retravaille les paramètres de confidentialité ! La première nouvelle importante concernant la bêta de WhatsApp pour Android et iOS est annoncée aujourd’hui : vous pourrez désactiver les paramètres de confidentialité pour des contacts spécifiques dans une future mise à jour ! Https : //t.co/DyibmUYZAA – WABetaInfo (@WABetaInfo) 6 septembre 2021

Réagir aux messages WhatsApp

Afin de ne pas perdre le fil des conversations, WhatsApp permet de répondre directement à un message, la réponse est ancrée au message d’origine et parmi les utilisateurs qui parlent de sujets divers, c’est une fonction très utile.

Maintenant, rejoignant la tendance, WhatsApp mettra en œuvre les réactions ainsi qu’ils travaillent actuellement dans Facebook ou en Facebook Messenger, où vous pouvez répondre à un message avec un emoji, pour l’instant le cœur, les pouces vers le haut, les pouces vers le bas et les expressions de colère ou de bonheur seraient disponibles.

Transcrire les messages audio

Utilisateurs de WhatsApp Ils sont divisés en deux : ceux qui aiment les mémos vocaux et ceux qui les détestent, donc après avoir ajouté des fonctionnalités telles que l’accélération de la vitesse des messages audio de 1,5x ou 2,0x, maintenant, les audios peuvent être transcrits en texte.

C’est une fonction qui est actuellement en cours de développement, mais ce que l’on sait à ce jour c’est que pour faire cette transcription de notes vocales en texte, WhatsApp utilisera la technologie de Manzana.

Supprimer un message sans limite de temps

Actuellement, si un message erroné est envoyé dans un groupe ou dans une conversation, il peut être supprimé pour tous les utilisateurs ou pour lui-même, mais après 68 minutes et 16 secondes Il n’est plus possible de supprimer le message pour tout le monde, uniquement pour l’utilisateur qui l’a envoyé.

Désormais, tout indique que ce délai sera supprimé, c’est-à-dire que les messages pourront être supprimés pour tout le monde même si des heures, des jours ou des semaines se sont écoulées.