Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15.2 incluent un historique de service des réparations iPhone

Ce mardi, Apple a déployé l’iOS 15.2 Release Candidate aux développeurs et aux bêta-testeurs publics. Il s’agit généralement de la version finale du logiciel lancée par Apple avant la sortie publique. À peu près au même moment où Apple a lancé iOS 15.2 RC hier, la société a également ajouté une nouvelle page au site de support. Nous connaissions la plupart des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15.2, mais parfois, Apple nous réserve des surprises supplémentaires. Cela semble avoir été le cas pour cette mise à jour.

iOS 15.2 contient de nouvelles fonctionnalités surprenantes

Comme l’a repéré ., Apple a publié hier une nouvelle page de support sur son site Web pour une fonctionnalité non annoncée à venir sur iOS 15.2. Une fois que vous avez installé iOS 15.2, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Sur pour voir l’historique des pièces et des services de votre iPhone.

La section Historique des pièces et des services du menu n’apparaîtra que si vous avez fait réparer votre téléphone. Si la réparation a été effectuée avec des pièces et des outils Apple d’origine, vous verrez « Pièce d’origine Apple » à côté de la pièce. De plus, tant que vous vous êtes connecté à Internet au moins une fois depuis la réparation, vous pouvez appuyer sur la pièce pour voir plus d’informations, y compris la date d’entretien.

Vous pouvez également voir un message « Pièce inconnue » à côté de votre pièce. Cela signifie que l’installation est incomplète ou que la pièce a été remplacée par une pièce non authentique, a été utilisée dans un autre iPhone ou ne fonctionne tout simplement pas comme prévu. Si vous voyez ce message, vous voudrez peut-être reprendre votre iPhone. Comme nous l’avons appris ces derniers mois, Apple n’aime vraiment pas les pièces non authentiques.

Heureusement, vous pouvez continuer à utiliser votre iPhone quels que soient les messages que vous voyez à côté des pièces. Vous pouvez toujours charger votre iPhone, prendre des photos et des vidéos et utiliser l’écran. Ces nouvelles fonctionnalités d’iOS 15.2 vous permettront simplement de mieux connaître votre téléphone.

Pièces que vous pouvez vérifier sur différents modèles d’iPhone

Voici toutes les pièces que vous pouvez vérifier selon le modèle d’iPhone que vous possédez :

iPhone XR, XS, XS Max et versions ultérieures, y compris iPhone SE (2e génération): Batterie

Modèles iPhone 11, modèles iPhone 12 et modèles iPhone 13: Batterie et écran

Modèles iPhone 12 et modèles iPhone 13: Batterie, écran et appareil photo

Plaidoyer d’Apple concernant les pièces d’origine pour iPhone

Apple a également expliqué pourquoi il est si important de voir des techniciens formés avec des pièces d’origine Apple :

Faire appel à un réparateur professionnel avec des techniciens certifiés qui utilisent des pièces d’origine Apple est le moyen le plus sûr et le plus fiable d’obtenir une réparation. Ces techniciens incluent Apple, les fournisseurs de services agréés Apple et les réparateurs indépendants utilisant des pièces d’origine Apple. sécurité. Les pièces d’origine Apple sont conçues pour s’adapter précisément à l’appareil. De plus, les réparations qui ne remplacent pas correctement les vis ou les capots peuvent laisser des pièces desserrées qui pourraient endommager la batterie, provoquer une surchauffe ou entraîner des blessures.

iOS 15.2 RC est désormais disponible pour les développeurs et les bêta-testeurs publics. Apple devrait être prêt à déployer la version publique au cours de la semaine prochaine, si l’histoire est un guide.