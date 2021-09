Les nouvelles fonctionnalités étonnantes de l’Apple Watch viennent de fuir, mais pas pour la série 7

Quelques rapports plus tôt cette semaine ont indiqué que la conception complexe de l’Apple Watch Series 7 pourrait entraîner des retards de fabrication. L’un d’eux a indiqué que les modèles Apple Watch 2021 comprendront un capteur de pression artérielle, bien qu’un initié ait déclaré qu’il n’y avait “aucune chance” que cela se produise cette année. Cependant, Apple travaille à l’ajout de fonctionnalités de santé plus sophistiquées à l’Apple Watch. Cela comprend la surveillance de l’hypertension, la vérification de la température, la détection de l’apnée du sommeil et la mesure de la glycémie. De telles fonctionnalités de suivi de la santé nécessitent plus de recherches, et certaines d’entre elles peuvent nécessiter l’approbation de la FDA avant d’être déployées dans un appareil commercial comme l’Apple Watch.

Le capteur de pression artérielle Apple Watch

Des personnes familières avec les plans ont informé le Wall Street Journal des prochaines fonctionnalités de santé de l’Apple Watch. De plus, le Journal indique que des documents internes à l’entreprise prouvent également l’intérêt d’Apple pour ces nouveaux capteurs de santé.

Apple prévoit d’apporter des lectures de pression artérielle à l’Apple Watch dès l’année prochaine, mais il n’y a aucune garantie sur le calendrier. Les lectures de la pression artérielle nécessitent des brassards gonflables et un haut niveau de précision. L’hypertension touche jusqu’à 108 millions d’Américains. C’est une maladie grave qui nécessite une surveillance et un traitement appropriés.

L’Apple Watch ne comporterait pas de bracelets gonflables. Au lieu de cela, Apple cherche à mesurer la vitesse de l’onde qu’un battement de cœur envoie dans les artères pour estimer la pression artérielle.

Initialement, les lectures ne montreraient à l’utilisateur qu’une tendance des niveaux de pression artérielle sans fournir de mesures de base pour les lectures systolique et diastolique qui apparaissent sur un appareil de pression artérielle traditionnel.

Apple étudie également un tensiomètre sans brassard, qui fournirait des lectures sans gonfler. Le travail n’en est cependant qu’à ses débuts.

Apple veut mesurer plus que la pression artérielle

Les futurs appareils Apple Watch auront des fonctionnalités supplémentaires de surveillance de la santé, rapporte le Journal. Cela inclut le suivi d’autres affections cardiaques. L’un d’eux pourrait surveiller les rythmes cardiaques irréguliers tels que la fibrillation auriculaire. Les modèles Watch actuels peuvent détecter l’AFib chez les patients non diagnostiqués. Mais il n’est pas adapté pour suivre l’état.

Apple aurait besoin des approbations de la FDA pour étendre la fonctionnalité de surveillance AFib sur l’Apple Watch.

Capteur de glycémie

La surveillance de la glycémie serait une énorme victoire pour un appareil comme l’Apple Watch, tout comme la surveillance de la pression artérielle. Le diabète est une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde et le traitement nécessite des lectures fréquentes de la glycémie. La procédure est invasive, c’est pourquoi un capteur de glycémie passif Apple Watch semble si excitant.

Le Journal rapporte qu’Apple est aux prises avec la technologie, qui en est à ses débuts.

Utilisation de l’Apple Watch pour la planification de la fertilité

Par ailleurs, Apple étudie l’ajout d’un thermomètre au poignet. Le capteur aurait une utilisation médicale immédiate, selon les rumeurs d’Apple. Cela pourrait donner aux femmes des indices sur leurs cycles d’ovulation lors du lancement de la fonctionnalité l’année prochaine.

Plus tard, le capteur de température pourrait détecter les fièvres.

Détecter l’apnée du sommeil avec l’Apple Watch

De plus, Apple souhaite utiliser le capteur d’oxygène dans le sang de l’Apple Watch pour détecter l’apnée du sommeil. Le défi est de savoir quand prendre des lectures la nuit. La fonctionnalité peut vider la batterie, ont déclaré les initiés au Journal. En outre, de nombreux utilisateurs d’Apple Watch rechargent l’Apple Watch pendant la nuit, ce qui signifie qu’ils ne pourraient pas profiter des fonctionnalités de détection de l’apnée du sommeil.

Apple souhaite également améliorer la capacité de l’Apple Watch à suivre les habitudes de sommeil. Cette fonction améliorée de suivi du sommeil, la surveillance AFib et la fonction de fertilité pourraient également être déployées en 2022.