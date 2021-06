Les nouvelles formes de monnaie numérique devraient être « considérées comme une réserve de valeur et un moyen de paiement accepté »

Actualités Bitcoin

Les nouvelles formes d’argent numérique devraient être “considérées comme une réserve de valeur et un moyen de paiement accepté”, déclare le gouverneur de la BoE

Au milieu de la numérisation croissante, les citoyens de la zone euro ont fait le plein de billets de banque comme tampon de sécurité. Pendant ce temps, plus de la moitié des foyers allemands sont sceptiques quant à un euro numérique car « pas convaincus qu’il apporterait une valeur ajoutée suffisante ».

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la banque centrale ne s’oppose pas à la concurrence mais souhaite que l’innovation financière serve l’intérêt public au sens large et veille à ce qu’elle ne crée pas d’instabilité financière.

“Il y aura inévitablement des éléments d’amour dur dans un tel processus et des ambitions déçues, mais je suis convaincu qu’il en sortira une forme d’innovation robuste”, a déclaré Bailey lors de la conférence annuelle de TheCityUK, un commerce financier corps, mardi.

Selon lui, les réglementations devraient encourager l’innovation financière, mais la finance ne devrait pas bénéficier d’un « laissez-passer gratuit ». Les nouvelles formes de monnaie numérique devraient être “considérées comme une réserve de valeur et comme un moyen de paiement accepté”, a-t-il ajouté.

Bailey, qui supervise également la réglementation bancaire, a en outre déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les points de vue des passionnés de crypto “qui adoptent le point de vue libertaire selon lequel quelque chose adossé à rien a plus de confiance en la valeur que quelque chose soutenu par l’État”.

Mais il a également déclaré que les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) risquaient d’attirer “les blanchisseurs d’argent et les cybercriminels”.

Sceptique vis-à-vis de l’euro numérique

Mardi, Fabio Panetta, membre du conseil d’administration de la Banque centrale européenne, a également déclaré que les citoyens de la zone euro s’approvisionnaient en billets de banque comme tampon de sécurité depuis le début de la pandémie de coronavirus.

La demande de billets en euros a augmenté de 190 milliards d’euros entre mars 2020 et mai 2021, soit une augmentation de 4 % par rapport à la tendance des cinq années précédentes.

Au cours de la même conférence, une enquête de la Bundesbank a montré que 56% des ménages allemands interrogés étaient sceptiques quant à l’introduction d’un euro numérique à l’avenir.

“Beaucoup d’entre eux n’étaient pas convaincus que cela apporterait une valeur ajoutée suffisante par rapport à la gamme d’options de paiement existante”, a déclaré Johannes Beermann, membre du conseil d’administration de la Bundesbank, dans son discours.

Exigence clé

La semaine dernière, un document de discussion de la BoE a été publié qui couvrait l’impact d’un cinquième de tous les dépôts bancaires de détail passant au numérique. Cette numérisation pourrait avoir un impact sur les marchés monétaires, a-t-il déclaré. En tant que tel, a déclaré Bailey, la banque centrale peut limiter la vitesse et l’ampleur de toute transition vers la monnaie numérique afin de maintenir la stabilité financière.

Lors de son discours sur l’innovation financière, il a également commenté les pièces stables, affirmant qu’elles doivent garantir une exigence clé. Selon cela, les actifs de soutien pour les pièces stables devront “couvrir l’émission de pièces en circulation à tout moment” à moins qu’il ne fonctionne comme une banque, a-t-il déclaré.

Les Stablecoins sont de plus en plus surveillés par les régulateurs du monde entier. Le mois dernier, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a noté qu’ils pourraient présenter des risques pour le système financier.

Puis, quelques jours après la déclaration de Powell, le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, a averti que l’utilisation croissante des pièces stables pourrait fragmenter le système financier. Si les consommateurs perdent confiance en eux après leur adoption à plus grande échelle, cela pourrait potentiellement créer une panique « sur la banque », augmentant les coûts pour les ménages et les entreprises américains, a-t-elle déclaré.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.