Les nouvelles fuites de Google Pixel 6 indiquent une bande ultra-large et une puce Samsung 5G

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont officiels, mais beaucoup de détails les concernant ne le sont pas – nous ne savons toujours pas exactement quand ils seront mis en vente, par exemple. En attendant, deux nouvelles fuites ont permis de combler certaines des lacunes en ce qui concerne les spécifications des prochains téléphones.

Tout d’abord, un commentaire d’un ingénieur de Google sur la base de code Android (via 9to5Google) mentionne la prise en charge de l’ultra large bande (UWB) dans le Pixel 6. C’est la technologie de suivi de localisation super précise qui alimente des appareils tels que l’Apple AirTag et le Samsung Galaxy SmartTag Plus.

Il semblerait que la même technologie arrive sur les téléphones Pixel 6, comme cela a déjà été dit, et certaines balises Pixel ne sont pas complètement hors de question. Y compris UWB aidera le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro à suivre le rythme des téléphones comme le Galaxy S21 et l’iPhone 12, qui disposent également d’une bande ultra-large.

Choisissez votre 5G

La deuxième rumeur intéresse peut-être davantage les observateurs de l’industrie que les utilisateurs finaux, mais elle vaut la peine d’être connue : selon . (via Phandroid), les combinés Pixel 6 seront équipés de modems 5G fabriqués par Samsung. À ce jour, les téléphones Pixel (y compris le Pixel 5a) ont utilisé des modems fabriqués par Qualcomm pour la 5G.

D’une part, ce n’est pas vraiment une surprise, car nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles Samsung aurait travaillé en étroite collaboration avec Google sur le chipset Tensor personnalisé qui alimentera les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il est logique que d’autres morceaux de silicium fassent également partie de la discussion.

D’un autre côté, c’est inhabituel – c’est la première fois qu’un chipset Samsung 5G est utilisé dans un smartphone non fabriqué par Samsung. Dès que nous aurons mis la main sur les nouveaux téléphones, nous vous dirons à quel point ils sont performants en termes de connectivité de nouvelle génération.

Analyse : le Pixel 6 s’annonce comme un produit phare à part entière

(Crédit image : Google)

Google a évité de troubler l’extrémité phare du spectre des smartphones avec les téléphones Pixel récents, mais tout est sur le point de changer avec l’arrivée du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, sur la base de ce que nous savons (ou pensons savoir) jusqu’à présent .

Avec le Pixel 5a disponible en tant que choix plus abordable (aux États-Unis et au Japon au moins), les combinés Pixel 6 sont libres de prendre les meilleurs téléphones du marché. Google lance autant de technologies haut de gamme que possible sur ces téléphones, dans le but de s’attaquer à l’iPhone 13 et au Galaxy S22 au cours des six prochains mois environ.

Google a créé son propre processeur personnalisé, mis à niveau les caméras et donné aux téléphones une refonte significative de la conception. Maintenant, nous entendons dire qu’il lance également l’ultra large bande, et il y a évidemment eu des discussions sur les composants 5G à utiliser également.

Ajoutez la meilleure technologie matérielle à tout ce que nous savons que Pixels peut faire du côté logiciel – produire des photos fantastiques, effectuer des astuces d’IA impressionnantes, et plus – et la prochaine génération de la série de téléphones s’annonce très attrayante pour ceux qui magasinent au fin phare du marché.