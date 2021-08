Les nouvelles fuites de l’iPhone 13 montrent les plus grands changements de conception d’Apple

in

Apple devrait dévoiler la série iPhone 13 à la mi-septembre, selon son calendrier de lancement régulier de l’iPhone. Cette année, le fabricant de l’iPhone n’a pas averti les investisseurs et les clients de tout retard potentiel de lancement, donc l’iPhone 13 devrait arriver dans les magasins le mois prochain. Comme toujours avec le lancement d’un nouvel iPhone, les nouveaux appareils ne sont pas entièrement secrets. De nombreuses fuites et rumeurs sur l’iPhone 13 ont jusqu’à présent dressé le même tableau. La série iPhone 13 sera disponible en quatre tailles et seront les prédécesseurs directs des modèles iPhone 12 de l’année dernière. Les nouveaux combinés présenteront presque le même design que l’iPhone 12, avec quelques changements fondamentaux qui continuent d’apparaître dans les fuites. Les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 semblent confirmer les fuites précédentes, décrivant la même histoire de conception générale de l’iPhone 13.

Précédent Rumeurs iPhone 13

L’iPhone 13 aura des côtés plats ainsi que des panneaux de verre avant et arrière plats, tout comme ses prédécesseurs. Tous les modèles auront la même largeur et la même hauteur, mais ils seront plus épais qu’avant. Les fuites précédentes indiquaient que les combinés ne seraient que 0,2 mm plus épais que leurs équivalents iPhone 12. C’est suffisant pour augmenter la capacité de la batterie sur les quatre modèles d’iPhone 13. En outre, cela signifie que les étuis pour iPhone 12 peuvent ne pas convenir aux modèles d’iPhone 13.

Le changement de conception le plus important concerne l’encoche. Les téléphones iPhone 13 seront les premiers à présenter une encoche plus étroite que les appareils précédents. La lunette Face ID sera toujours visible en haut.

Enfin, les modules de caméra arrière seront plus gros qu’avant sur les quatre modèles d’iPhone 13. Les rumeurs disent qu’Apple prépare plusieurs mises à niveau de l’appareil photo. Le plus important est l’ajout de la technologie OIS à déplacement de capteur à l’appareil photo principal de toutes les versions de l’iPhone 13. C’était une fonctionnalité exclusive à l’iPhone 12 Pro l’année dernière. Les modules de caméra seront également plus épais qu’auparavant, à mesure que la taille des caméras augmentera.

Les nouvelles fuites

Un leaker sur Twitter a publié un schéma qui montre soi-disant la conception finale de l’iPhone 13 Pro Max. Comme on le voit ci-dessous, nous examinons un appareil avec une encoche plus petite et un appareil photo à triple objectif :

pic.twitter.com/O7Lt4wvKWr – DuanRui (@duanrui1205) 21 août 2021

Il y a quelques jours, le blog en slovaque Svetapple.sk s’est associé à Innocent pour publier des photos de prétendus étuis pour iPhone 13 (voir ci-dessous). Le blog indique que ses images sont conformes au schéma de l’iPhone 13 Pro Max ci-dessus en ce qui concerne les modifications de conception.

Taille de l’encoche de l’iPhone 13 par rapport à l’iPhone 12. Source de l’image : Svetapple.sk et Innocent

L’encoche se réduira de près de 25%, note le blog. L’espace dans la lunette mesurera 2,57 cm par rapport aux 3,45 cm précédents. De plus, l’encoche de l’iPhone 13 aura une largeur de 26,63 mm.

Selon la fuite, l’iPhone 13 sera environ 1,3% plus épais que l’iPhone 12. C’est une augmentation de 0,1 mm d’épaisseur plutôt que l’augmentation de 0,2 mm mentionnée dans la plupart des rapports. Les prétendus schémas de l’iPhone 13 qui ont fuité sur Twitter montrent également une bosse de caméra sensiblement plus grande que l’année dernière. Le module caméra prend plus de place à l’arrière qu’auparavant. Les propres photos de Svetapple racontent également la même histoire de conception de l’iPhone 13 (ci-dessous).

Les prétendus étuis pour iPhone 13 indiquent que la bosse de l’appareil photo sera plus grande que celle de l’iPhone 12. Source de l’image: Svetapple.sk et Innocent

Enfin, les photos de la coque de l’iPhone 13 indiquent que les boutons latéraux pourraient être positionnés légèrement plus bas qu’auparavant. Comme toujours avec les fuites d’iPhone, il n’y a aucun moyen d’obtenir des confirmations avant qu’Apple ne dévoile l’iPhone 13. Cela se produira, espérons-le, dans quelques semaines, probablement avec un événement virtuel iPhone 13 le 14 septembre.