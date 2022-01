Les nouvelles fuites de Multiverse of Madness nous donnent deux personnages clés de Marvel

Docteur étrange dans le multivers de la folie est le prochain grand film multivers du MCU et le prochain titre qui sortira en salles. Nous devrons attendre le 6 mai pour voir cette histoire dans les cinémas, mais le film est déjà la sortie Marvel dont on parle le plus en 2022. C’est parce que Doctor Strange 2 devrait offrir une aventure multivers encore plus grande que No Way Home.

Le dernier film de Spider-Man ne nous a offert qu’un aperçu limité des menaces multivers auxquelles les Avengers devront faire face. La suite de Doctor Strange est l’endroit où nous explorerons sérieusement le multivers, étant donné que c’est un film que Marvel contrôle entièrement. De plus, comme No Way Home, Multiverse of Madness apportera plusieurs camées passionnants, avec de nouvelles fuites nous montrant deux personnages potentiellement importants de Doctor Strange 2.

Remarquez, des spoilers importants suivront ci-dessous.

Les jouets du Docteur Strange 2

Multiverse of Madness aurait dû être créé le 25 mars, mais Marvel l’a ensuite repoussé au 6 mai. Le studio avait besoin de nouvelles prises de vue importantes au cours des derniers mois de 2021. Selon les rumeurs, Marvel souhaitait corriger le scénario et ajouter plus de camées.

Mais vous savez ce qui n’est pas exactement retardé ? Le calendrier de sortie des jouets basés sur Multiverse of Madness. Jusqu’à présent, nous avons vu quelques fuites de jouets, notamment des puzzles, des ensembles Lego, des figurines et des collections Marvel Legends qui ont révélé divers secrets de Doctor Strange 2.

Nous avons déjà expliqué que les produits MCU ne gâcheraient pas complètement le film. Tout d’abord, les ensembles de jouets ne sont que vaguement basés sur des films ou des émissions de télévision MCU. Deuxièmement, des reprises aussi étendues que celles dont a besoin Doctor Strange 2 peuvent apporter des changements massifs à l’intrigue d’un film.

Dans cet esprit, je vous rappelle que le puzzle et les fuites de Lego ont révélé un grand méchant de Multiverse of Madness. C’est Shuma Gorath/Gargantus, un démon borgne ressemblant à une pieuvre. Nous avons aperçu cette entité dans la première bande-annonce de Doctor Strange 2.

Ensuite, les fuites de figurines nous ont offert un aperçu de plusieurs autres personnages de Multiverse of Madness, dont certains sont également apparus sur la bande-annonce.

Master Mordo (Chiwetel Ejiofor) combat le Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans la bande-annonce de Multiverse of Madness. Source de l’image : Marvel Studios

Le nouveau multivers de la folie fuit

Les nouvelles fuites proviennent également des ensembles Marvel Legends qui sont déjà disponibles en précommande en ligne. Les gens ont trouvé certains d’entre eux dans la nature et ont posté des photos d’eux. Ce qui est intéressant dans ce cas, c’est que nous regardons des images des acteurs jouant ces personnages.

Defender Strange dans le multivers de la folie

Tout d’abord, nous avons Defender Strange (Benedict Cumberbatch), vu ci-dessous.

Voici comment la description se lit : « Le docteur Strange est le plus grand défenseur magique de la Terre, protégeant notre dimension contre les menaces surnaturelles de tout le multivers. »

Cette description est destinée à nous tromper. Defender Strange n’est pas Doctor Strange. Ou mieux dit, ce n’est pas notre docteur Strange. Il s’agit probablement d’une version de Strange d’une chronologie différente. Il a une tenue différente et une coiffure et une barbiche différentes. Tout comme Strange Supreme a un look différent dans What If…?.

Et oui, une version de Evil Strange est également dans Multiverse of Madness. On l’avait déjà vu dans la première bande-annonce du film.

Maître Mordo

Ensuite, nous avons l’art promotionnel de Maître Mordo (Chiwetel Ejiofor) ci-dessous. C’est aussi une fuite de Multiverse of Madness qui provient de la collection Marvel Legends, bien que la description de Master Mordo ne soit pas disponible dans l’image suivante.

Comme ce fut le cas avec la fuite de personnage précédente, ce n’est pas le Mordo auquel vous vous attendez. Le Mordo principal du MCU apparaîtra dans Multiverse of Madness, comme l’ont dit diverses fuites de l’intrigue. Les personnes familières avec ces fuites savent déjà ce qui arrivera au personnage – en supposant que ces fuites d’intrigue soient exactes et que Marvel n’a pas changé l’histoire pendant les reprises.

Mais Maître Mordo sera un Sorcier Suprême dans un univers différent, selon les mêmes fuites de l’intrigue. Nous avons déjà vu le personnage dans la bande-annonce, avec le même costume et la même coiffure que dans cette fuite de jouets Multiverse of Madness.

Maître Mordo sera membre des Illuminati, selon les fuites de l’intrigue du Multivers de la folie. Et nous le voyons en désaccord avec le premier Strange dans la bande-annonce, ce qui correspond à ces fuites.

Ces figurines Marvel Legends sont déjà disponibles en précommande, ce qui signifie que nous commencerons bientôt à les voir en magasin.