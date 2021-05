Les nouvelles fuites de Pixel 6 révèlent de grands changements que Google est sur le point d’apporter – .

Lisez quelques-uns des avis sur le Pixel 5 de l’année dernière et vous découvrirez que de nombreuses personnes ont fait l’éloge des fonctionnalités du téléphone. La plupart d’entre eux ont déclaré que le Pixel 5 est le type de téléphone 5G que certains acheteurs apprécieront, en particulier pendant les incertitudes économiques de la pandémie. Mais les critiques ont souligné que Google n’était pas allé jusqu’au bout l’année dernière. Google n’a pas offert aux clients la possibilité d’acheter le meilleur téléphone Pixel qu’il aurait pu fabriquer, même si cet appareil aurait été un appareil plus cher.

Le Pixel 5 reste un appareil décevant en termes de performances, mais le Pixel 6 pourrait changer tout cela. Une récente fuite de YouTuber Jon Prosser nous a offert un premier aperçu du design radical du Pixel 6 que Google prévoit pour cette année. Nous avons appris que la série Pixel 6 comprendra deux appareils et que la marque «XL» sera remplacée par «Pro». Le nom du Pixel 6 Pro taquine déjà que Google fabrique le meilleur téléphone Android phare qu’il puisse fabriquer cette année. De toutes nouvelles fuites nous donnent un meilleur aperçu des deux appareils, mettant en évidence les différentes différences entre eux.

Le célèbre leaker @OnLeaks a obtenu des rendus CAO pour les deux combinés Pixel 6, en partenariat avec digit.in et 91mobiles pour donner aux fans de Pixel un premier aperçu du Pixel 6 Pro et du Pixel 6, respectivement.

Le rendu du Pixel 6 Pro montre l’écran incurvé du téléphone et la triple lentille de la caméra. Source de l’image: Digit.in et @OnLeaks

Les deux téléphones «parleront» le même langage de conception générale, avec le même écran perforé à l’avant, qui intégrera probablement un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Au dos, il y a un thème bicolore, similaire à ce que Google a fait avec les précédents Pixels. Mais les couleurs sont séparées par une énorme bosse d’appareil photo qui traverse la largeur du téléphone. Le fait qu’il n’y ait pas de capteur d’empreintes digitales à l’arrière est une forte suggestion que le capteur a été déplacé sous l’écran.

Le rendu du Pixel 6 montre l’écran perforé plat du téléphone. Source de l’image: 91mobiles et @OnLeaks

Les rendus suggèrent également que les téléphones seront en verre, ce qui signifie qu’ils prendront en charge le chargement sans fil.

Mais les combinés ne sont pas identiques. Le Pixel 6 Pro dispose d’un écran de 6,67 pouces avec des bords incurvés et la caméra arrière intègre trois capteurs distincts. Ce serait une première pour Google, qui est resté bloqué avec deux caméras sur ses téléphones Pixel pendant quelques années. Le troisième capteur du Pixel 6 Pro est du type périscope, indique la fuite. Cela indique que Google cherche à améliorer les capacités de zoom optique du combiné.

Rendu du Pixel 6 montrant la conception arrière du téléphone et la caméra à double objectif. Source de l’image: 91mobiles et @OnLeaks

Le Pixel 6 dispose d’un écran plat plus petit de 6,4 pouces et d’une configuration de caméra à double objectif. Il est probable que les deux combinés partageront le même matériel de caméra pour les deux caméras, le Pro obtenant le téléobjectif supplémentaire.

Comme toujours avec les fuites et les rendus, il n’y a aucun moyen de vérifier l’authenticité de ces conceptions. Mais ils correspondent aux rendus de Prosser. N’oublions pas non plus que Google ne peut pas garder les secrets du Pixel. Les conceptions finales ne manqueront pas de fuir le plus tôt possible et nous verrons bientôt des images des appareils réels dans la nature.

