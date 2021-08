Les nouvelles fuites de Xiaomi Mi Mix 4 montrent des spécifications haut de gamme et une affiche promotionnelle

in

Nous commençons à voir un élan se développer en ce qui concerne les fuites et les rumeurs autour du Xiaomi Mi Mix 4 – un téléphone haut de gamme qui fait ses débuts officiels en Chine le 10 août.

Si vous souhaitez plus d’informations avant ce lancement, l’équipe aux yeux d’aigle de MySmartPrice a vu des références pour le combiné apparaître sur Geekbench. Il semble que nous ayons un combiné exécutant le processeur Snapdragon 888 Plus avec 12 Go de RAM. Android 11 est à bord, avec MIUI 12.5 sur le dessus.

Ce n’est pas tout, car une affiche promotionnelle pour le Xiaomi Mi Mix 4 est également apparue en ligne, montrant l’avant et l’arrière du téléphone. Vous pouvez voir un module de caméra arrière assez grand, qui, selon les rumeurs, serait équipé d’un capteur principal de 108 MP.

Un long temps à venir

Il s’agit d’un téléphone qui tarde à venir – le Xiaomi Mi Mix 3 est arrivé en 2018, et nous avions l’impression que Xiaomi avait décidé d’abandonner complètement la gamme Mi Mix car d’autres appareils semblaient avoir la priorité.

La série est généralement utilisée pour présenter les nouvelles technologies avant qu’elles ne se dirigent vers les téléphones phares de premier plan de Xiaomi, et cette fois-ci, nous nous attendons à ce que le Mi Mix 4 soit équipé d’une caméra sous-écran.

Nous avons déjà vu des fuites de rendus de ce à quoi pourrait ressembler le téléphone lorsqu’il apparaîtra, et l’appareil pourrait également obtenir de bons résultats dans le département de la vitesse de charge, si l’on en croit les rumeurs. Nous le saurons avec certitude dans quelques jours.

Analyse : les caméras sous-écran arrivent

Le Xiaomi Mi Mix 3 avait un système de caméra coulissant. (Crédit image : Avenir)

Des appareils photo avec des appareils photo sous-écran sont déjà sur le marché, mais il existe un consensus général sur le fait que les photos et les vidéos qu’ils capturent ne sont tout simplement pas si bonnes. Cela pourrait être sur le point de changer avec le nouveau lot de combinés arrivant en 2021.

Le Xiaomi Mi Mix 4 sera probablement l’un d’entre eux, mais ce ne sera pas le seul. Les rumeurs disent que le Galaxy Z Fold 3 sera le premier combiné Samsung à apparaître avec une caméra sous-écran, tandis qu’Oppo a également annoncé qu’il travaillait sur la technologie pour sa propre gamme de téléphones.

Les fabricants de téléphones doivent résoudre deux problèmes : s’assurer que l’appareil photo selfie n’est pas visible sous l’écran, puis obtenir la qualité des résultats finaux de l’appareil photo aux normes (en gardant à l’esprit que la plupart des gens utiliseront la caméra arrière de leur téléphone s’ils veulent prendre une photo de très haute qualité).

Il semble que les caméras sous-écran qui apparaissent sur les smartphones au second semestre 2021 vont être considérablement améliorées dans ces deux domaines – et cette technologie pourrait commencer à devenir la norme à l’approche de 2022.

Via GSMArena