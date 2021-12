Les nouvelles générations menacent l’histoire de la NBA

15/12/2021

Le à 18:29 CET

Joël Xaubet

Mardi dernier, Stephen Curry rempli une nouvelle page de l’histoire de la NBA, le meneur de jeu de la Guerriers de l’état d’or il est devenu le meilleur tireur à 3 points de la ligue, battant Ray Allen, qui détenait jusqu’à présent l’honneur du meilleur tireur de l’histoire. Le record de Steph semblait impossible à battre, à la hauteur de Les 38 387 points de Kareem Abdul-Jabbar ou la 402 3 points marqués par Stephen Curry lors de la saison 2015-2016Mais, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser, les deux jalons sont aujourd’hui menacés.

James avec les yeux sur Malone

Oui ok Impossible pour le King d’être sacré meilleur buteur de l’histoire cette saison, tout indique qu’il l’aura bientôt. LeBron a déjà la deuxième place en ligne de mire d’un classement plein de noms illustres tels que Jabbar, Malone, Bryant ou Jordan.

Celui d’Akron il a besoin de 1 141 points pour rattraper le légendaire attaquant de puissance Jazz. Si l’attaquant des Lakers parvient à maintenir son rythme de score, 26 points par match sur les 54 prochains matchs surpasserait facilement Karl Malone et vous pourriez déjà vous concentrer sur la première place de Kareem. Si James parvient au sommet, il ajoutera un nouveau mérite de concourir pour être le GOAT.

Curry, destiné à se surpasser

Alors que la saison 2015-2016 de Stephen Curry semblait être un travail sans égal, le nouveau record à trois points de tous les temps a décidé de continuer à se surpasser et quelle meilleure façon de le faire qu’en surpassant les chiffres qui a consacré le meneur des Warriors en tant que joueur par excellence de la NBA à l’unanimité. Au cours de cette saison, le plus âgé des Curry a réussi à marquer un total de 402 triples, un chiffre jusqu’alors inimaginable, dont seul le meilleur James Harden s’est approché (378).

Cette saison, la star de Golden State a décidé de mener son équipe sur le septième ring de son histoire. Curry a commencé la saison en mode MVP et tire et marque plus de 3 que dans toute sa carrière. Si vous pouvez suivre tout au long de la saison, vous devriez être près de la 436 triplés réalisés, ce qui serait à nouveau l’histoire de la ligue.

Doncic déterminé à marquer l’histoire à 22 ans

Luka Doncic est déjà l’une des grandes superstars de la NBA. Le Slovène a tout le potentiel nécessaire pour être l’un des plus grands à avoir jamais foulé le terrain, quelque chose qui à 22 ans, il montre déjà. Celui avec les Dallas Mavericks est à 8 triple-doubles d’entrer dans le top 10 des joueurs qui ont atteint cette performance statistique plus de fois. Doncic a déjà ajouté 38 triple-doubles et est à cinq minutes d’égaler Fat Lever.

Les nouvelles générations sont arrivées en NBA avec beaucoup de force et de jeunes superstars comme Doncic, Antetokonmpo, Young ou Tatum sont déjà menaçant les légendes de battre leurs records et de réécrire l’histoire de la meilleure ligue du monde.