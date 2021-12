Les nouvelles gouttes ophtalmiques révolutionnaires approuvées par la FDA vous aident à voir sans lunettes

Une société pharmaceutique a créé un nouveau collyre qui permet aux gens de voir sans lunettes de lecture.

La nouvelle goutte s’appelle Vuity et a été approuvée par la Food and Drug Administration en octobre. Lorsqu’il est utilisé, il peut traiter la vision de près floue liée à l’âge pendant six à 10 heures. Cela pourrait aider des millions de personnes qui utilisent des lunettes de lecture à voir de près sans porter de lunettes.

Gros plan du compte-gouttes mettant le liquide dans l’œil ouvert. Source de l’image : galitskaya/Adobe

C’est une évolution révolutionnaire. Le nouveau médicament commence à agir en 15 minutes environ, puis offre une vision plus nette dans l’œil associé jusqu’à 10 heures, selon la société qui l’a développé. Un groupe de 750 participants a déjà pris part à un essai clinique. L’un de ces participants, Toni Wright, a déclaré à CBS News que la baisse est un « changeur de vie ».

Avant de participer au procès, Wright a dû continuer à lire des lunettes éparpillées dans sa maison. Cela lui a permis d’avoir toujours une paire à portée de main lorsqu’elle en avait besoin pour lire quelque chose. Avec les nouvelles gouttes, cependant, le consultant en vente au détail de 54 ans est capable de mettre les gouttes et de lire ensuite sans porter de lunettes de lecture.

Le médicament peut être utilisé pour traiter la presbytie, qui est essentiellement une vision de près floue. Il agit en réduisant la taille de la pupille. Cela permet à l’œil de se concentrer davantage sur la lumière qu’il attire, en supprimant une partie du flou. Cependant, l’efficacité peut varier d’un patient à l’autre.

Vuity ne remplacera pas les lecteurs traditionnels, cependant

Homme supérieur dans des verres lisant le journal à la maison. Source de l’image : Syda Productions/Adobe

Bien que ces gouttes oculaires soient révolutionnaires, elles ne remplaceront pas le besoin de lunettes de lecture traditionnelles. Un approvisionnement de 30 jours de Vuity coûtera 80 $ à sa sortie. Vous pouvez acheter une paire de lecteurs décents auprès de Walmart ou de votre pharmacie locale pour beaucoup moins. Même certaines lunettes de lecture sur ordonnance achetées chez un ophtalmologiste coûtent moins cher que cela.

Le médicament fonctionnera mieux chez les personnes âgées de 40 à 55 ans, selon la société. La société a également détecté des effets secondaires tels que des yeux rouges et des maux de tête au cours de la période d’essai de trois mois. De plus, les personnes de plus de 65 ans verront moins d’efficacité, d’autant plus que leurs yeux vieillissent. La société note également que les utilisateurs peuvent avoir une période d’ajustement temporaire en se concentrant entre les objets proches et éloignés.

L’assurance de la vue ne couvre pas le coût de Vuity. Et, les médecins ont déclaré à CBS News qu’il est peu probable qu’il soit couvert à l’avenir. Pour le moment, ce n’est pas considéré comme une dépense nécessaire, comme un examen de la vue ou des lunettes de vue. De plus, les lunettes de lecture sont toujours moins chères en comparaison. Pour les utilisateurs qui souhaitent un moyen rapide d’améliorer leur vision de près floue, Vuity pourrait s’avérer extrêmement utile. Cela pourrait également conduire à une médecine plus efficace à l’avenir.