Les nouvelles informations Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl et Legends Arceus nous donnent beaucoup de choses à mâcher

Cette semaine a été relativement calme jusqu’à ce que le livestream Pokémon Presents ait lieu mercredi matin. Habituellement, le président de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, dirige ces présentations, mais cette fois, le directeur de l’exploitation, Takato Utsunomiya, a organisé l’événement. Nous avons appris beaucoup de nouvelles informations passionnantes sur les prochains jeux Pokémon Nintendo Switch ainsi que sur les mises à jour des jeux existants.

Nouveaux éléments dans Brilliant Diamond et Shining Pearl

Source : The Pokemon Company (capture d’écran)

Chez iMore, nous sommes enthousiasmés par ces remakes de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl depuis un certain temps maintenant, mais la présentation les a définitivement rendus encore plus attrayants. Parmi les nouvelles les plus excitantes de la génération 4, nous avons appris que Pokémon peut vous suivre dans le surmonde, la salle Union mise à jour vous permet d’interagir avec des joueurs locaux et en ligne, vous pouvez changer les vêtements de votre personnage et changer les statues de votre base secrète affecte le type de Des Pokémon apparaissent dans le Grand Underground – dont certains ne peuvent être trouvés que là-bas.

Il semble que ces nouveaux éléments et activités amènent ce jeu Pokémon classique dans les temps modernes tout en réussissant à capturer la magie des originaux. Certaines personnes ne sont toujours pas satisfaites du style d’art chibi de haut en bas, mais je l’aime vraiment car c’est vraiment une représentation fidèle des jeux classiques. Sans oublier que voir ces adorables personnages chibi se promener dans différentes tenues me rend plus excité que je ne le pensais.

La célébration maladroite des 5 ans de Pokémon Go

Source : The Pokémon Company (capture d’écran)

Avec l’augmentation des cas de variantes COVID, de nombreux fans sont naturellement contrariés par les changements de restauration.

C’est un peu fou de penser que Pokémon Go existe depuis cinq ans. Ce qui a commencé comme un nouveau concept AR unique en 2016 est rapidement devenu un phénomène mondial pour les personnes de tous âges. Pour fêter ça, les Pokémon de la région de Galar pourront être capturés du vendredi 20 août à 10h au mardi 31 août à 20h, heure locale. Sans oublier que les Pokémon légendaires Zacian et Zamazenta peuvent être capturés entre le 20 et le 26 août.

Cet événement survient à un moment étrange où de nombreux joueurs boycottent Pokémon Go pour les annulations pandémiques. Ces changements obligent les gens à se rapprocher des gymnases et des Pokéstops et signifient donc que les joueurs doivent se rapprocher les uns des autres. Avec l’augmentation des cas de variantes COVID, de nombreux fans sont naturellement mécontents de ces changements.

Niantic a déclaré qu’il enquêtait sur la question et qu’il ferait rapport le 1er septembre, mais organiser un grand événement dans la région de Galar qui amène les gens à l’extérieur et à proximité est exactement ce qui contrarie les gens. On dirait que Niantic fait rouler le problème alors qu’il serait probablement préférable de reporter l’événement jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Dialga & Palkia Switch Lite Paresseux ou nostalgiques ?

Source : iMore

Il a le même design utilisé sur une DS Lite spéciale il y a quelques années.

Il n’est pas trop surprenant que Nintendo publie une nouvelle édition limitée Switch Lite puisqu’elle représente les deux Pokémon légendaires de Diamond et Pearl. Nintendo a essentiellement fait la même chose à peu près au même moment que Sword and Shield, avec un Switch Lite sur lequel figuraient Zacian et Zamazenta.

Certaines personnes ne sont pas très impressionnées par le look du Dialga & Palkia Switch Lite, et c’est compréhensible étant donné qu’il ressemble beaucoup au même design utilisé sur une DS Lite spéciale il y a quelques années. Que ce soit juste une réutilisation paresseuse d’un design déjà disponible ou un retour nostalgique est discutable.

Quoi qu’il en soit, les précommandes de cette édition limitée Switch Lite vont se vendre en quelques minutes, comme le fait tout le matériel Switch. Si vous souhaitez en acheter un pour vous-même, vous devrez être au courant et faire l’achat dès que possible.

Non, Pokémon Legends : Arceus n’est pas une arnaque de BotW

Source : The Pokemon Company (capture d’écran)

Les jeux Pokémon ont toujours consisté à utiliser Pokémon pour explorer de nouveaux endroits et capturer de nouvelles créatures.

De tous les jeux Pokémon à venir, Legends: Arceus a le plus attiré mon attention. Au lieu de se concentrer sur le fait de devenir le maître de gym ultime, les joueurs contrôlent un personnage de l’ancien Sinnoh qui essaie de construire le premier Pokédex au monde. Il s’agit plutôt d’un jeu en monde ouvert avec un système de combat qui se bat directement dans le surmonde. De plus, nous savons maintenant qu’il existe des formes régionales hisuiennes comme le Growlithe qui ressemble à une ancienne statue de chien lion. Incidemment, Internet est tombé amoureux de ce bon chiot aussi bien qu’ils le devraient. C’est un bon boi.

Beaucoup de gens comparent Legends: Arceus à The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Bien que je puisse voir à quel point il existe des éléments communs de base, j’ai l’impression que cette comparaison n’est pas valide. Ce n’est pas parce qu’un jeu utilise un style artistique d’ombrage de cellule, qui existait avant BotW, qu’il s’agit d’une arnaque des visuels de Zelda. En ce qui concerne la partie du monde ouvert, les jeux Pokémon ont toujours consisté à utiliser Pokémon pour explorer de nouveaux endroits et capturer de nouvelles créatures. Rien à propos de Legends : Arceus semble sortir de l’ordinaire à cette fin.

Maintenant, certains éléments ont définitivement une nouvelle sensation, comme la fabrication de Poké Balls à partir de matériaux. Mais cela ne dégage toujours pas une sensation de Zelda. Si quoi que ce soit, cette approche plus ouverte du monde est une représentation 3D plus vraie des jeux portables que Sword and Shield. Et honnêtement, cela ressemble exactement à ce que j’avais espéré que les jeux Pokémon deviendraient il y a des années.

Pokémon Unite arrive sur mobile, mais toujours pas de Blastoise

Source : La Compagnie Pokémon

Beaucoup de gens pensaient que Blastoise serait le premier Pokémon ajouté à la gamme depuis qu’il a été taquiné depuis le début.

Cette semaine, la version mobile de Pokémon Unite a enfin une date de sortie. Il arrivera sur iOS et Android le mercredi 22 septembre 2021. La meilleure partie est que la pré-inscription est actuellement disponible sur l’App Store et le Google Play Store. Pour encourager tout le monde à participer, chaque joueur recevra une licence Pikachu si au moins 2 500 000 personnes se préinscrivent et un Style spécial festival : Pikachu Holowear s’il y a au moins 5 000 000 de préinscriptions.

Étant donné que les joueurs peuvent lier leurs comptes Nintendo Switch à leurs comptes mobiles Pokémon Unite, ce nombre élevé semble tout à fait réalisable. Après tout, des millions de personnes ont déjà joué à la version Switch, et pouvoir continuer à partir de plusieurs appareils semble assez attrayant. Cependant, il sera intéressant de voir à quel point le jeu croisé et le jeu multi-plateformes fonctionnent bien. Espérons que cela ne conduira pas à des problèmes de connectivité encore pires au sein d’une équipe.

La seule chose étrange à propos de cette section Pokémon Unite de la présentation est que ni Blissey ni Blastoise n’ont été mentionnés, même si nous savions déjà que le premier arriverait au jeu le matin même. Beaucoup de gens pensaient que Blastoise serait le premier Pokémon ajouté à la gamme depuis qu’il a été taquiné depuis le début, mais cela n’a pas été le cas. Au lieu de cela, nous avons appris que Mamoswine et Sylveon finiraient par se joindre à nous, mais aucun rôle de combat ni aucune date exacte n’ont été répertoriés.

C’est tout pour cette semaine. J’espère que vous êtes enthousiasmé par certaines ou au moins une des choses mentionnées lors des Pokémon Presents. Des jeux géniaux arriveront sur Nintendo Switch et sur les appareils mobiles dans les mois à venir et je serai là pour en discuter avec vous.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear

