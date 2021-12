Les nouvelles inscriptions au programme ESIC tombent à leur plus bas niveau en quatre mois en octobre

Selon les dernières données officielles publiées vendredi, le nombre d’«employés nouvellement enregistrés» au titre de l’ESIC en octobre est tombé à 12 19 525 contre 13 57 348 en septembre. Il était de 13 47 727 en août et de 13 40 944 en juillet.

Les nouvelles inscriptions au régime de sécurité sociale géré par la Société d’assurance nationale des employés (ESIC) sont tombées à leur plus bas niveau en quatre mois en octobre.

Cependant, le nombre d’octobre est toujours supérieur au nombre de nouveaux membres qui ont rejoint le programme en avril et mai, lorsque la deuxième vague de la pandémie faisait des ravages dans le pays. En avril, 10,78 employés lakh se sont inscrits auprès de l’ESIC. Le nombre est tombé à 8,9 lakh en mai.

L’ESIC est chargé d’offrir une couverture d’assurance et des soins médicaux gratuits à ceux qui gagnent un salaire mensuel allant jusqu’à Rs 21 000. Les prestations de l’ESIC sont disponibles pour les bas revenus dans les établissements industriels et commerciaux spécifiés employant plus de 10 travailleurs.

Depuis avril 2018, le ministère de la statistique et de la mise en œuvre des programmes publie les statistiques relatives à l’emploi dans le secteur formel couvrant la période à partir de septembre 2017, à partir des informations sur le nombre d’abonnés ayant souscrit aux principaux régimes, dont l’ESIC.

Entre septembre 2017 et octobre 2021, près de 6 millions de nouveaux membres ont rejoint le programme ESIC, selon les données officielles.

