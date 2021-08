Les nouvelles instances AWS EC2 M6i sont alimentées par les derniers processeurs Intel Xeon

Intel a annoncé que les clients AWS peuvent désormais accéder aux derniers processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération via les instances Amazon EC2 M6i du géant du cloud computing.

Les dernières instances Amazon EC2 alimentées par Intel sont optimisées pour le calcul à usage général hautes performances et offrent aux clients une flexibilité accrue lors de l’exécution de leur infrastructure Intel dans le cloud d’AWS.

La vice-présidente exécutive et directrice générale du centre de données et du groupe d’IA d’Intel, Sandra Rivera, a expliqué dans un communiqué de presse comment ces nouvelles instances Amazon EC2 M6i sont la dernière étape du partenariat existant entre les deux sociétés, en déclarant :

« Nos derniers processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération sont notre processeur de centre de données le plus performant et offrent aux clients AWS une excellente plate-forme pour exécuter leurs applications commerciales les plus critiques. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration à long terme avec AWS pour déployer des technologies de pointe au sein de l’infrastructure cloud d’AWS.

Instances Amazon EC2 M6i

Les processeurs Intel Xeon sont actuellement l’architecture de processeur la plus largement déployée au sein d’Amazon EC2 avec des centaines d’options d’instances différentes dans 80 zones de disponibilité dans 25 régions géographiques.

Par rapport aux instances EC2 M5, les instances EC2 M6i d’AWS offrent des performances tarifaires jusqu’à 15 % supérieures. Ces nouvelles instances sont également conçues pour gérer une variété de charges de travail, notamment des serveurs principaux exécutant des applications d’entreprise et des environnements de développement d’applications.

Les instances Amazon EC2 M6i prennent en charge jusqu’à 128 vCPU par instance avec un rapport mémoire/vCPU de 4:1. Ils prennent également en charge jusqu’à 40 Gbps de bande passante vers Amazon Elastic Block Store dans la plus grande taille et jusqu’à 10 Gbps dans les quatre plus petites tailles, ce qui est plus du double de celui de la génération précédente. De plus, les instances M6i prennent en charge jusqu’à 50 Gbit/s de réseau, soit le double des instances M5.

Sur la taille 32xlarge de M6i, les clients peuvent également activer Elastic Fabric Adapter (EFA) pour fournir une bande passante mémoire jusqu’à 20 % supérieure par vCPU par rapport aux instances M5. Cela leur permet d’effectuer une analyse en temps réel pour les applications d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, de jeux et de calcul haute performance à forte intensité de données.

Les nouvelles instances M6i d’Amazon sont actuellement disponibles dans les régions AWS USA Est (Virginie du Nord, Ohio), USA Ouest (Oregon), Europe (Francfort, Irlande) et Asie-Pacifique (Singapour).