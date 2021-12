Les nouvelles invites Windows de Microsoft tentent d’empêcher les gens de télécharger Chrome

Microsoft n’a jamais été un fan des utilisateurs de Windows qui téléchargent Chrome au lieu d’utiliser Edge, mais la société a maintenant intensifié sa campagne pour que les gens utilisent son navigateur intégré. Windows 10 et Windows 11 ont tous deux commencé à afficher de nouvelles invites lorsque les utilisateurs accèdent à la page de téléchargement de Chrome, dans le but de décourager les utilisateurs d’installer le navigateur concurrent de Google.

Ces nouvelles invites, repérées par Neowin, incluent des messages tels que :

« Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft. » « Ce navigateur est tellement 2008 ! Savez-vous quoi de neuf? Microsoft Edge. « Je déteste économiser de l’argent », n’a jamais dit personne. Microsoft Edge est le meilleur navigateur pour les achats en ligne.

Nous avons pu confirmer au moins une invite sur un PC Windows 11, et il semble que ces nouvelles invites apparaissent également pour certains utilisateurs de Windows 10. Ce ne sont pas non plus des fenêtres contextuelles ou des invites que vous trouverez généralement sur un site Web. Ils sont rendus nativement par Edge et les autres sites Web ne sont pas en mesure d’afficher des invites similaires.

Cela les rend un peu différents des messages que Google affiche lorsque vous exécutez Edge et utilisez ses services en ligne, qui apparaissent dans les pages Web lorsque vous visitez des services comme la recherche Google et Gmail. Google les utilise pour essayer d’encourager les utilisateurs à passer à Chrome sur Edge.

Les nouvelles invites de Microsoft surviennent plus de trois ans après que la société a commencé à tester des moyens d’avertir les utilisateurs de Windows 10 de ne pas installer Chrome ou Firefox. Ces tests n’ont jamais été déployés publiquement, mais ces invites commencent maintenant à apparaître pour les utilisateurs de Windows.

Microsoft a également rendu plus difficile le changement de navigateur par défaut dans Windows 11 et oblige les utilisateurs à utiliser Edge via les mises à jour Windows. Ces dernières invites font également suite à de nombreuses critiques concernant la création par Microsoft d’un outil « acheter maintenant, payer plus tard » directement dans Edge qui invite les utilisateurs à utiliser un service de financement à court terme.