Les nouvelles listes de crypto-monnaie gonflent au premier semestre 2021 alors que les plateformes de suivi de crypto ajoutent plus de 2 000 pièces

Il pleut des crypto-monnaies pour les investisseurs à expérimenter. Le premier semestre 2021 s’est avéré être une valeur aberrante avec le nombre de nouveaux cryptos répertoriés sur les plateformes de suivi de crypto et d’agrégation de données liées à la crypto. Par exemple, CoinMarketCap a ajouté 2 655 nouveaux actifs cryptographiques à sa base de données au cours du premier semestre 2021, contre 2 000 pièces en 2018 pour porter le décompte des pièces répertoriées à 10 810, selon CoinDesk. En comparaison, cela indiquait qu’une moyenne de seulement 1 538 pièces ont été ajoutées au cours de chaque période de six mois de 2019 et 2020. De même, CoinGecko, basé à Singapour, a ajouté 3 064 nouveaux actifs sur son portail tandis que la plate-forme de recherche crypto basée en Pologne Coinpaprika a répertorié 2 000 nouveaux actifs à sa base de données.

« Chaque fois qu’un nouveau concept ou une nouvelle tendance ou qu’un cas d’utilisation est identifié à l’aide de la technologie blockchain, il commence à prendre de l’ampleur sur une période de 6 à 12 mois, puis il y a un boom lorsque nous voyons beaucoup de projets dans ce domaine. catégorie entrant dans l’industrie. Étant donné que le moyen le plus simple de collecter des fonds est l’offre initiale de pièces (ICO) et que les choses évoluent très rapidement lorsqu’il s’agit de collecter des fonds pour construire jusqu’à la livraison, nous voyons des milliers de tels projets à la fois et tous ces jetons arrivent sur le marché », a déclaré Sathvik. Vishwanath, co-fondateur et PDG, Unocoin a déclaré à Financial Express Online.

L’afflux de nouvelles pièces est un déjà vu pour l’industrie. CoinDesk a noté qu’une augmentation similaire des nouveaux actifs avait été enregistrée après le boom des ICO en 2017. Cependant, plus des trois quarts de ces ICO se sont avérés frauduleux, même si près de la moitié n’ont pas pu lever des fonds. « 2017 a été le premier boom en matière de technologie et de collecte de fonds dans l’espace crypto. Les projets avec juste un plan ont levé à eux seuls des dizaines de millions de dollars. Cependant, comme tout investisseur averti pouvait s’y attendre, seulement 2 à 3 % d’entre eux ont survécu pendant quatre ans et ces projets se sont avérés être de très bons projets aujourd’hui. Les projets de survie à long terme sont ceux qui continuent de livrer leur feuille de route prévue sur quelques années au moins », a ajouté Vishwanath.

Au 10 août 2021, 11 206 pièces étaient répertoriées sur CoinMarketCap et 8 825 pièces étaient répertoriées sur CoinGecko. D’autre part, Coinpaprika avait 3 675 pièces actives. Selon les données de CoinMarketCap, la capitalisation boursière du total des crypto-monnaies répertoriées sur sa plate-forme avait culminé à 2,5 billions de dollars le 12 mai 2021, avant de chuter à 1,1 billion de dollars le 20 juillet. La capitalisation boursière s’élevait à 1,86 billion de dollars avec la domination de Bitcoin à 46,81 par cent et 19,97 pour cent d’Ethereum, au moment du dépôt de ce rapport.

