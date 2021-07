Les nouvelles normes de divulgation non financière de Sebi pour aider les investisseurs à évaluer la durabilité commerciale des entreprises

Cela permettra aux investisseurs d’identifier et d’accéder aux risques et récompenses liés à la durabilité de l’entreprise afin de prendre une décision d’investissement éclairée et calculée », a-t-il déclaré.

Le nouveau rapport sur la responsabilité d’entreprise et le développement durable (BRSR), qui est une obligation de divulgation facultative pour les sociétés cotées cette année et est conçu pour être obligatoire à partir de l’exercice 23, aiderait les investisseurs à identifier les risques de développement durable des entreprises, ont déclaré les analystes.

L’objectif du ministère des Affaires corporatives (MCA) est de faire du format de reporting BRSR une source unique pour toutes les informations non financières. En outre, il cherche à équilibrer l’objectif d’autoréglementation par le biais de la divulgation, tout en garantissant qu’aucune charge de conformité indue n’est imposée aux entreprises.

En mai, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a introduit les nouvelles exigences en matière de reporting de développement durable dans le cadre de la BRSR. Les informations clés récemment recherchées sont les risques et opportunités liés à l’environnement, à la société et à la gouvernance (ESG).

L’autre version qui prévaut depuis de nombreuses années – le rapport de responsabilité d’entreprise (BRR) – apparaît insuffisante pour mesurer les risques ESG. Depuis l’exercice 20, les 1 000 entreprises les plus cotées par capitalisation boursière ont dû déposer des BRR auprès de Sebi. En mai 2020, un comité mis en place par le MCA a publié un rapport sur l’amélioration et la révision du format des rapports sur la responsabilité des entreprises. Sur la base du rapport du panel, SEBI a publié le nouveau format de BRSR, qui est obligatoire pour les sociétés cotées à partir de FY23 et facultatif pour FY22.

Saluant le développement, le PDG d’AMRG & Associates, Gaurav Mohan, a déclaré que cela accorde une importance égale aux rapports de développement durable au même titre que les rapports financiers. “La durabilité d’une entreprise a gagné beaucoup plus de pertinence dans le monde post-pandémique, cela se voit dans le virage des investisseurs vers l’investissement durable”, a-t-il ajouté.

Chaitanya Kalia, leader national d’EY Inde (services sur le changement climatique et la durabilité), a souligné que plusieurs organisations ont divulgué des informations non financières aux parties prenantes en utilisant différents cadres. Désormais, avec BRSR, toutes les 1 000 entreprises les plus cotées divulguent leurs KPI en utilisant le même cadre.

« Cela aidera les parties prenantes et les investisseurs à analyser et, surtout, à comparer les performances non financières qui reflètent la manière dont les organisations créent une durabilité à long terme de manière responsable. Je pense que le marché commencera lentement, mais sûrement, à reconnaître l’importance des performances non financières ainsi que des performances financières pour créer de la valeur à long terme », a-t-il noté.

Ankit Agarwal, directeur associé de Nangia & Co LLP (audit et assurance), a expliqué que les divulgations sont encadrées en gardant à l’esprit les cadres de déclaration internationalement acceptés tels que le Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Global Reporting Initiative (GRI), etc.

«Ces informations sur les problèmes climatiques et sociaux (employés, consommateurs et communautés) de l’entité ont été considérablement améliorées et rendues plus granulaires. Cela permettra aux investisseurs d’identifier et d’accéder aux risques et récompenses liés à la durabilité de l’entreprise afin de prendre une décision d’investissement éclairée et calculée », a-t-il déclaré.

