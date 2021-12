Les nouvelles normes de RBI peuvent conduire à des dispositions plus élevées pour certaines NBFC

Dans un rapport publié mercredi, Motilal Oswal a déclaré que seuls Mahindra & Mahindra Financial Services (M&M Finance) avaient des NNPA de plus de 6% qu’il pourrait commodément ramener à moins de 6% d’ici la fin de l’exercice en cours.

Par Piyush Shukla

Après l’introduction des nouvelles politiques de la Reserve Bank of India (RBI) sur les mesures correctives rapides (PCA) et la mise à niveau des créances douteuses, certaines sociétés financières non bancaires (NBFC) pourraient signaler une augmentation des provisions ou des radiations. Les experts de l’industrie n’excluent pas non plus un changement dans la gamme de produits, conformément aux nouvelles normes.

«Certaines NBFC, qui ont des NNPA (actifs nets non performants) proches du seuil 1 (6 %) pourraient voir une augmentation de la radiation ou des provisions. Cependant, l’ampleur de celle-ci dépendrait de l’impact de la politique de reconnaissance quotidienne / de mise à niveau renforcée, qui a été déployée en novembre 2021, et des dispositions existantes portées par ces sociétés. Alors qu’au niveau sectoriel, les provisions portées sont adéquates à l’heure actuelle, certaines entités pourraient être affectées », a déclaré à FE AM Karthik, vice-président et responsable sectoriel des notations du secteur financier à l’ICRA.

Dans un rapport publié mercredi, Motilal Oswal a déclaré que seuls Mahindra & Mahindra Financial Services (M&M Finance) avaient des NNPA de plus de 6% qu’il pourrait commodément ramener à moins de 6% d’ici la fin de l’exercice en cours. S’adressant à FE, le vice-président et directeur général de M&M Finance, Ramesh Iyer, a déclaré que la société avait prévu que les NPA tombent à 4% d’ici mars. « Nous pensons qu’avec l’amélioration du processus de reprise et des conditions du marché et l’arrivée de l’argent des récoltes, nous devrions naturellement passer en dessous de 6%. »

Cependant, commentant les directives du 12 novembre de la RBI selon lesquelles les comptes de prêt classés comme NPA ne pouvaient être revalorisés en actifs « standards » que si la totalité des arriérés d’intérêts et de principal étaient payés par l’emprunteur, Iyer a déclaré que c’était un peu difficile pour le profil des clients avec lesquels l’entreprise a travaillé.

«Je pense que nous devrons tous revoir le modèle économique afin de suivre cette règle. Nous ferons attention au segment de clientèle qui peut être considéré. Il y aura un pourcentage de clients qui ne pourront certainement pas payer à la date d’échéance fixée, pour eux, cela dépend entièrement du marché. Les gens choisiront donc quels segments travailler, quelle application travailler, quelle géographie travailler, donc il y aura ce remaniement du modèle. Mais, il est trop prématuré de dire que cela aura un impact sur les volumes d’affaires, mais il y aura certainement une refonte du modèle d’affaires », a ajouté Iyer.

Shriram Transport Finance et Shriram City Union Finance, en revanche, ne mettent actuellement aucun NPA à la norme tant que toutes les cotisations ne sont pas réglées, a déclaré YS Chakravarti, directeur général et directeur général de Shriram City Union Finance. « En ce qui concerne l’estampage quotidien du NPA, cependant, les deux sociétés devront modifier leurs pratiques actuelles, ce qui pourrait entraîner une augmentation marginale des chiffres de l’étape 3 au troisième trimestre (octobre-décembre). L’impact pourrait être plus important au quatrième trimestre (janvier-mars), mais gardez à l’esprit qu’il s’agirait de détails comptables et que nos coûts de crédit resteraient en grande partie inchangés à court terme, tout en ayant une tendance à la baisse à moyen terme en raison d’une plus grande efficacité de recouvrement. », a-t-il déclaré à FE.

