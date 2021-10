Les nouvelles ordonnances d’avortement très inhabituelles de la Cour suprême sur SB 8, expliquées

Vendredi, la Cour suprême a rendu deux ordonnances très étroitement liées concernant le SB 8, une loi du Texas qui interdit effectivement tous les avortements après la sixième semaine de grossesse. La conclusion est que l’interdiction de presque tous les avortements au Texas reste en vigueur, mais les juges semblent très désireux de résoudre les questions juridiques très inhabituelles posées par cette loi.

Les deux ordonnances découlent de deux affaires distinctes. Whole Woman’s Health v. Jackson est une action intentée par des prestataires d’avortement dans l’espoir de bloquer le SB 8. United States v. Texas concerne une affaire intentée par l’administration du président Joe Biden après que la Cour a refusé d’accorder réparation aux plaignants des prestataires d’avortement début septembre, malgré le fait que la loi est inconstitutionnelle en vertu des précédents existants de la Cour suprême comme Roe v. Wade et Planned Parenthood v. Casey.

La Cour a statué dans Planned Parenthood v. Casey (1992) que « le droit de la femme de choisir d’avorter avant d’être viable et de l’obtenir sans ingérence indue de l’État » est protégé par la Constitution. Un fœtus devient « viable », ce qui signifie qu’il peut survivre en dehors de l’utérus, vers la 24e semaine de grossesse. Et, encore une fois, SB 8 interdit effectivement l’avortement après la sixième semaine – avant même que de nombreuses personnes sachent qu’elles sont enceintes.

La décision de la Cour d’autoriser le SB 8 à entrer en vigueur en septembre malgré le fait qu’elle contrevenait à ce précédent a été largement considérée comme un signe que la Cour est susceptible d’annuler – ou, du moins, de vider – Roe. Aucune des nouvelles ordonnances d’avortement ne perturbe cette décision de septembre. Donc SB 8 reste en vigueur. Et le droit constitutionnel à l’avortement semble toujours menacé.

Pourtant, alors que le SB 8 reste en vigueur après les deux nouvelles ordonnances, la Cour a pris deux mesures suggérant qu’elle souhaite mettre fin assez rapidement au litige concernant cette loi du Texas. La Cour a décidé que l’affaire Whole Woman’s Health et l’affaire Texas bénéficieront d’un briefing complet et d’une audience complète devant les juges – bien qu’elle ait limité les deux affaires à la question de savoir si les fournisseurs d’avortement ou les États-Unis sont autorisés à poursuivre ces poursuites. .

De manière tout aussi significative, les juges prévoient d’examiner ces cas de manière extrêmement accélérée. Dans les deux cas, les parties n’ont que quelques jours pour rédiger leurs mémoires – le briefing doit être terminé d’ici le 29 octobre et les juges entendront les plaidoiries orales le 1er novembre.

Il convient de noter, en outre, que les juges prévoient également d’entendre une autre affaire d’avortement, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, qui demande à la Cour d’annuler Roe dans son intégralité. Il est à noter que les juges ont programmé des arguments dans Whole Woman’s Health et Texas un mois avant l’argument de Dobbs. Cela suggère que, à tout le moins, les juges veulent résoudre la question de savoir si l’une ou l’autre des poursuites contre SB 8 peut aller de l’avant très bientôt.

Encore une fois, rien dans ces ordonnances ne devrait rassurer les partisans du droit à l’avortement. Le Texas a adopté une interdiction extraordinairement agressive des avortements, et cette interdiction reste en vigueur malgré le fait qu’elle viole Roe et Casey. Mais les deux nouvelles ordonnances suggèrent que la Cour est désireuse de résoudre les questions procédurales très inhabituelles soulevées par SB 8.

Alors pourquoi y a-t-il un doute quant à savoir si quelqu’un peut poursuivre le Texas pour bloquer SB 8 ?

SB 8 est une loi tout simplement extraordinaire qui a été rédigée dans le seul but d’échapper au contrôle judiciaire.

En bref, en vertu d’une doctrine connue sous le nom d’« immunité souveraine », les parties privées sont rarement autorisées à poursuivre un État directement devant un tribunal fédéral. Au lieu de cela, ils doivent généralement poursuivre le fonctionnaire de l’État chargé d’appliquer la loi que le demandeur souhaite contester.

Mais SB 8 interdit explicitement à tout « agent ou employé d’un État ou d’une entité gouvernementale locale » au Texas de l’appliquer. Au lieu de cela, il ne peut être appliqué que par le biais de poursuites privées. Ces poursuites peuvent être intentées par « toute personne » qui n’est pas un employé de l’État contre toute personne qui pratique un avortement ou qui « aide ou encourage la réalisation ou l’incitation d’un avortement ». Les demandeurs qui l’emportent dans ces poursuites reçoivent une prime d’au moins 10 000 $, qui doit être payée par le défendeur. En bref, vous ne pouvez pas poursuivre pour empêcher l’application du SB 8 car il n’y a personne à poursuivre.

Les prestataires d’avortement soutiennent dans leur cas, entre autres, qu’ils ont poursuivi un fonctionnaire de l’État chargé d’appliquer la loi. Même si les responsables de l’exécutif au Texas ne peuvent pas appliquer le SB 8, les juges des tribunaux d’État doivent toujours émettre des ordonnances exigeant que les prestataires d’avortement paient une prime, et ces ordonnances doivent être enregistrées par les greffiers des tribunaux d’État. Ainsi, les fournisseurs d’avortement soutiennent que ces juges et greffiers sont les accusés appropriés.

Dans son ordonnance de septembre autorisant l’entrée en vigueur du SB 8, la Cour suprême a refusé de répondre à cette question de savoir si les juges et les greffiers des tribunaux d’État pouvaient être poursuivis. Mais ce problème est maintenant susceptible d’être résolu.

Pendant ce temps, le ministère de la Justice fait valoir dans son procès qu’il doit y avoir un moyen de défendre la « suprématie de la loi fédérale et les mécanismes traditionnels de contrôle judiciaire », même si les prestataires d’avortement ne sont pas autorisés à poursuivre leur action en justice. L’argument du DOJ est que si personne d’autre ne peut poursuivre pour bloquer SB 8, alors les États-Unis doivent être autorisés à le faire afin de défendre le principe selon lequel tous les États doivent obéir à la Constitution.

La Cour va maintenant décider si l’une ou l’autre de ces parties est autorisée à intenter une action – bien qu’il soit moins clair si la Cour résoudra immédiatement la question de savoir s’il faut annuler le SB 8 ou obliger les parties à franchir des obstacles procéduraux supplémentaires dans les juridictions inférieures.

SB 8 a créé une crise pour les prestataires d’avortement au Texas et dans les États voisins

Dans l’ordonnance de la Cour acceptant d’entendre l’affaire du Texas, la juge Sonia Sotomayor a déposé une dissidence partielle faisant valoir que la Cour aurait également dû bloquer SB 8 pendant que ce litige est en cours. « Pour la deuxième fois », écrit Sotomayor, se référant à l’ordonnance de septembre autorisant l’entrée en vigueur du SB 8, « la Cour est saisie d’une demande d’interdiction d’une loi promulguée au mépris flagrant des droits constitutionnels des femmes cherchant à se faire avorter au Texas. . «

Et, « pour la deuxième fois, la Cour refuse d’agir immédiatement pour protéger ces femmes d’un préjudice grave et irréparable ».

Comme l’explique Sotomayor, l’ordonnance de septembre de la Cour a créé une crise pour les prestataires d’avortement. Au Texas, entre 85 et 95 % des avortements sont désormais illégaux. De plus, Sotomayor note que les prestataires d’avortement « sont sérieusement préoccupés par le fait que même le fait de pratiquer des avortements conformément à la norme SB 8 entraînera des poursuites judiciaires de la part des justiciers anti-avortement ou d’autres à la recherche d’un gain financier ».

Pendant ce temps, les États voisins sont inondés de femmes enceintes du Texas cherchant à se faire avorter dans des endroits où cela est encore légal. « Un fournisseur de l’Oklahoma, par exemple, a signalé une » augmentation stupéfiante de 646 % du nombre de patients texans par jour « , occupant entre 50 et 75 % de la capacité », écrit Sotomayor. De même, une clinique du Kansas « a signalé qu’environ la moitié de ses patients viennent maintenant du Texas ».

Il est probable que les cinq juges conservateurs qui ont voté en faveur de l’entrée en vigueur du SB 8 en septembre soient plutôt satisfaits de cet état de fait. Beaucoup, sinon tous, doivent leurs sièges à un effort concerté du Parti républicain pour construire une majorité anti-avortement à la Cour suprême. L’ancien président Donald Trump, qui a nommé un tiers de la Cour suprême, a promis de la remplir de juges qui annuleront Roe.

Et, comme l’écrit Sotomayor dans sa dissidence, l’impact du SB 8 sur le Texas et les États voisins offre un aperçu de ce à quoi ressemblera le pays si Roe est annulé. « Ceux qui disposent de ressources suffisantes peuvent dépenser des milliers de dollars et plusieurs jours à chercher anxieusement des soins auprès de prestataires extérieurs à l’État, tellement submergés par les patients du Texas qu’ils ne peuvent pas desservir correctement leurs propres communautés », écrit Sotomayor.

Pendant ce temps, « ceux qui n’ont pas la capacité de faire ce voyage, que ce soit en raison d’un manque d’argent ou de garde d’enfants ou de flexibilité de l’emploi ou de la myriade d’autres contraintes qui façonnent la vie quotidienne des gens, peuvent être contraints de mener à terme contre leur gré ou de recourir à des méthodes dangereuses d’auto-assistance.