Les nouvelles photos d’Anthony Joshua montrent que le champion des poids lourds a l’air maigre et méchant dans son meilleur état avant l’épreuve de force d’Oleksandr Usyk

Anthony Joshua se donne les meilleures chances de vaincre Oleksandr Usyk le 25 septembre.

Le champion du monde des poids lourds WBO, IBO, WBA (super) et IBF affronte l’ancien champion incontesté des cruiserweight au Tottenham Hotspur Stadium samedi prochain et il s’est mis dans une forme phénoménale.

@anthonyjoshua (Instagram)

Le champion du monde poids lourd unifié est dans une forme ridicule

AJ se maintient toujours en bon état, mais il semble qu’il ait perdu du poids et qu’il s’est affiné pour pouvoir durer avec le petit homme d’Usyk.

À en juger par ces dernières photos sur Instagram, Joshua a conservé un avantage de taille mais est certainement plus maigre. Cela devrait sans aucun doute aider son cardio.

@anthonyjoshua – Instrgam

Le champion des poids lourds pourrait peser dans son plus léger jamais

@anthonyjoshua – Instrgam

Anthony Joshua privilégie la vitesse sur la taille

Le joueur de 31 ans a toujours été fier de son travail dans la salle de gym et de conditionnement physique, mais il semble travailler plus intelligemment en vieillissant.

Si Joshua peut dépasser Usyk, tous les regards seront tournés vers Tyson Fury contre Deontay Wilder le 9 octobre.

Si The Gypsy King sort victorieux de la trilogie avec le Bronze Bomber, le combat pour le titre incontesté que nous pensions avoir cette année pourrait reprendre en 2022.

Cependant, le promoteur de Fury, Frank Warren, pense que si Joshua et Usyk tiennent la distance, l’Ukrainien sera le vainqueur.

Joshua et Usyk se rencontreront à Tottenham le 25 septembre

“Il l’a prouvé au cruiserweight”, a déclaré Warren.

« Il était fantastique et il a fait sa marque dans cette division de poids. C’était un superbe cruiserweight.

« Il a fait tout ce que vous pouviez demander. Il a pris du poids et a combattu Chazz Witherspoon, a fait sept rounds et il a combattu Derek Chisora.

« Alors maintenant qu’il est [Usyk] est là-haut et confortable, je ne pense pas qu’il soit un poids lourd naturel.

Frank Warren pense que si ça tient la distance, Oleksandr Usyk est le favori

«Je vous parie que s’il en avait encore besoin, il pourrait probablement encore faire cruiserweight. Qui sait?

«Mais Anthony Joshua doit être le favori pour le combat. C’est le plus gros, beaucoup plus gros, et c’est un plus gros puncheur.

« Cela dit, s’il [Joshua] ne se débarrasse pas de lui, et s’il est toujours là après cinq ou six rounds, alors ça arrive à la fin du combat, si ça dure 12 rounds, j’aimerais qu’Usyk prenne la décision parce que pour y arriver, il va d’avoir à l’envoyer.