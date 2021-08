Les nouvelles photos de Clarence House du prince Charles et Camilla font vibrer les fans – ‘Magnifique!’ | Royale | Nouvelles

Les clichés, publiés sur Instagram, ont donné un aperçu intime de la salle du jardin, qui est décorée de meubles somptueux en or et rouge. La pièce était baignée de lumière naturelle et respirait la classe et le raffinement. Les photos étaient accompagnées d’un texte qui expliquait : “Cette chambre a été créée par la reine Elizabeth la reine mère à partir de deux pièces et offre une vue magnifique sur le jardin.

“Aujourd’hui, il est utilisé pour accueillir les visiteurs officiels et présente des instruments de musique, des photographies de famille et des œuvres d’art.”

La légende a attiré l’attention sur un élément, qui a fait ronronner les fans royaux.

“Dans un coin musical, la harpe du Prince, qui était un cadeau de la Fondation Victor Salvi, peut être trouvée”, a-t-il déclaré.

“En y regardant de plus près, les visiteurs remarqueront que la conception de la harpe incorpore des plumes du prince de Galles et des symboles gallois, notamment des jonquilles et des dragons.”

Les fans n’ont pas tardé à partager leurs réflexions sur l’étonnant instrument de musique.

L’un d’eux a écrit : « Quelle fabuleuse harpe. J’en ai vu des photos à Salvis il y a quelque temps.

L’instrument est joué par le harpiste royal, un poste créé par la reine Victoria.

Le rôle est actuellement occupé par Alis Huws, diplômé du Royal Welsh College of Music and Drama.

Clarence House était la résidence de la princesse Margaret, avant son mariage avec Anthony Armstrong Jones.