Les nouvelles photos de la saison 19 de ‘NCIS’ montrent la recherche de Gibbs

NCIS revient pour la saison 19 le 20 septembre, et dès les premières photos, la recherche de Gibbs de Mark Harmon est lancée. La saison 18 de NCIS s’est terminée avec le personnage principal, Gibbs, se retrouvant dans une situation périlleuse après l’explosion de son bateau. Alors que la saison s’est terminée avec le personnage qui s’est éloigné de la scène, les fans avaient encore beaucoup de questions sur l’endroit où Gibbs se retrouvera dans la saison 19.

CBS a publié quelques premières photos du premier épisode, et les agents spéciaux Timothy McGee (Sean Murray) et Nick Torres (Wilmer Valderrama) obtiennent de Jessica Knight (nouvelle série régulière Katrina Law) alors qu’ils tentent de trouver leur chef. Le premier épisode, “Blood In the Water”, ressemble à un épisode qui aura des rebondissements majeurs. “Alors que l’équipe du NCIS recherche Gibbs après la découverte de l’épave de son bateau, ils découvrent qu’il traquait un tueur en série avec la journaliste Marcie Warren (Pam Dawber), qui a écrit un exposé sur lui”, lit-on dans la description officielle de l’épisode.

(Photo : CBS)

Alors que la saison s’est terminée avec le personnage qui s’est éloigné de la scène, les fans avaient encore beaucoup de questions sur l’endroit où Gibbs se retrouvera dans la saison 19. Dans une interview avec TVLine, le showrunner de NCIS Steven D. Binder a partagé un peu ce à quoi les fans peuvent s’attendre de Gibbs lors de la première de la prochaine saison le lundi 20 septembre.

Binder a expliqué à la publication qu’il y avait de nombreuses façons dont cette scène aurait pu se dérouler. Le showrunner a déclaré qu’ils avaient en fait filmé différentes versions de la scène afin de pouvoir déterminer ce qui leur semblait juste en ce qui concerne l’histoire de Gibbs. En fin de compte, ils ont décidé de laisser son histoire ouverte. Ainsi, les fans devront se connecter à la première de la saison 19 de NCIS pour voir ce qui se passera ensuite. Binder a déclaré: “Et ce que nous avons laissé, c’est quelque chose qui, selon nous, laisse toutes les possibilités ouvertes. Nous savons qu’il n’est pas mort là, et nous savons qu’il est assez capable de nager… Tout est encore possible avec Gibbs.”

(Photo : CBS)

Heureusement, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour voir comment Gibbs gère cette épreuve précaire. Selon Binder, la première reprendra exactement là où les choses se sont arrêtées dans la finale de la saison 18. Le producteur a partagé: “Gibbs a traqué ce tueur en série et il le fait seul.” (TVLine s’est assuré de mentionner que Gibbs ne parcourt pas ce terrain complètement seul, car il a l’aide de la journaliste d’investigation Marcie Warren, qui est jouée par l’épouse de Harmon, Pam Dawber.) Binder a poursuivi: “Il est coupé de son équipe … mais dans les premiers épisodes, ça va changer.”

Ailleurs dans l’interview de Binder avec TVLine, il a souligné que Gibbs tiendrait compte des événements de la saison prochaine. Malgré certaines rumeurs sur l’avenir d’Harmon dans le NCIS, les fans peuvent être assurés que le personnage bien connu de l’acteur apparaîtra sur les écrans de télévision cet automne. Binder a expliqué: “Ce sur quoi nous essayons de nous concentrer en ce moment, c’est de raconter les meilleures histoires possibles avec les personnages que nous avons – et Gibbs fait partie de ce monde. Et je pense que nous faisons du très bon travail avec ça. “

Même si Gibbs apparaîtra dans la prochaine saison de NCIS, il apparaîtra dans moins d’épisodes que d’habitude. Harmon avait précédemment signé un engagement “limité” pour la saison 19. En conséquence, il apparaîtrait dans “quelques” épisodes au cours de la saison. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.