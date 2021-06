Les nouvelles photos d’Indiana Jones 5 taquinent le retour de Harrison Ford 10z viral

Alors que la production se poursuit Indiana Jones 5 au Royaume-Uni, un autre lot de photos des coulisses de l’ensemble du dernier volet en développement de Lucasfilm est arrivé en ligne via Twitter (via IJ Adventure Outpost). Les nouvelles photos de tournage nous donnent un premier aperçu du retour de la star de la franchise Harrison Ford en tant qu’aventurier légendaire. Ford, qui a été vu avec la présidente et productrice de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, portait enfin sa tenue familière d’Indiana Jones après plus d’une décennie depuis 2008 Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Hier, les premières photos de tournage d’Indiana Jones ont été révélées, ce qui laissait présager l’intention du prochain film de faire vieillir Ford pour des scènes de flashback remontant peut-être à Les aventuriers de l’arche perdue.

Photo exclusive que nous avons en ce moment!

Harrison Ford aperçu sur l’ensemble d’Indiana Jones 5 pic.twitter.com/jVzTB25XIw – IJ Adventure Outpost (@IndianaJones_ch) 7 juin 2021

Une autre photo de Harrison Ford sur le plateau reçue en ce moment pic.twitter.com/IDmNdbRczF – IJ Adventure Outpost (@IndianaJones_ch) 7 juin 2021

Indiana Jones 5 voit le retour de Harrison Ford alors qu’il reprend l’un de ses rôles les plus emblématiques en tant qu’explorateur titulaire. Le dernier volet sera également dirigé par Phoebe Waller-Bridge, lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe, qui a signé pour le rôle principal féminin face à Ford. Il présentera également l’introduction des nouveaux arrivants de la franchise Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook et Shaunette Renée Wilson, qui ont été choisis pour des rôles non divulgués.

Il est réalisé par James Mangold, nominé aux Oscars (Logan) d’un nouveau scénario qu’il co-écrit avec Jez et John-Henry Butterworth, qui ont collaboré à Ford contre Ferrari. Mangold a repris le fauteuil du réalisateur après que Steven Spielberg eut annoncé l’année dernière qu’il quittait ses fonctions de réalisateur pour le film. Le cinéaste oscarisé est celui qui a réalisé tous les précédents Indiana Jones cinéma. Malgré cela, il continuera à faire partie de la production du film en tant que producteur.

Indiana Jones 5 sera produit par Kathleen Kennedy, le réalisateur original de la franchise Steven Spielberg, Frank Marshall et Simon Emanuel, avec John Williams de retour pour marquer le film, poursuivant un voyage musical qui a commencé il y a 40 ans avec Les aventuriers de l’arche perdue.

Le projet sans titre devrait actuellement sortir le 29 juillet 2022.