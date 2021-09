Les nouvelles plateformes d’échange de crypto de Klever prêtes pour un lancement officiel le 30 septembre ⋆ Crypto new media

Klever, une plate-forme de services cryptographiques, a confirmé aujourd’hui que le temps bêta est bientôt terminé pour son nouvel échange cryptographique. Le jeudi 30 septembre, trois produits de Klever Exchange (applications pour Android, iOS et Web) sortiront officiellement du mode bêta et sortiront enfin sous leur forme officielle.

Mises à jour sur Klever

Pour accueillir le nouvel échange au sein de l’écosystème Klever, Klever lance deux nouveaux sites Web :

La maison de Klever Exchange sera klever.io ; tandis que klever.finance deviendra la nouvelle maison de la Fondation Klever.

Les nouvelles fonctionnalités de l’horizen comprendront également :

Klever Trades, un outil de trading optimisé avec des bots ; Prise en charge des NFT avec une toute nouvelle place de marché NFT pour répertorier les collections et échanger les NFT ; et bien d’autres seront annoncés prochainement.

« Klever Exchange s’adresse à tous ceux qui souhaitent explorer le marché de la cryptographie, avancés ou débutants, commerçants ou petits investisseurs. En écoutant notre communauté, nous aurons des produits et des fonctionnalités pour tout le monde. Mais pour que cela soit prêt, il s’agissait d’un véritable effort d’équipe qui impliquait non seulement le personnel de Klever, mais également la communauté mondiale de KLV qui a partagé ses réflexions et a été active avec ses commentaires pendant la phase bêta du produit.

– Felipe Rieger, chef de produit Klever Exchange

KLV

Le jeton natif de Klever, KLV, servira de paire de clés pour toutes les pièces et tous les jetons de la bourse. En outre, les frais de négociation, les frais de change, les frais de swap et les frais de retrait de Klever Exchange seront payés en KLV. Enfin, les teneurs de marché seront récompensés dans KLV pour avoir ajouté aux pools de liquidité, et tous les utilisateurs d’échange pourront participer aux pools miniers KLV et au jalonnement KLV.

Lien source