Les nouvelles prédictions PS Plus de novembre 2021 et la date de révélation de six jeux gratuits

La date de révélation des jeux gratuits PS Plus de novembre 2021 approche et il y a un tas de prédictions en ligne pour son montant confirmé de six cadeaux.

Les abonnés ont jusqu’au 2 novembre pour ajouter Hell Let Loose, Mortal Kombat X et PGA Tour 2K21 à leur bibliothèque à conserver. Ce sont les cadeaux d’octobre disponibles en ce moment et c’est une programmation un peu décevante par rapport à la plupart des autres mois de cette année.

Bien que la sélection d’octobre soit décevante, il y aura six offres pour l’avant-dernier mois jusqu’à Noël.

Quand les jeux gratuits PS Plus de novembre 2021 seront-ils annoncés ?

La date de révélation et d’annonce des jeux gratuits PS Plus de novembre 2021 devrait être le 27 octobre.

Sony annonce toujours la prochaine gamme de cadeaux au cours de la dernière semaine du mois en cours et cela se produit généralement le mercredi. Ils ont parfois annoncé les matchs un lundi ou un mardi, mais c’est très rare plutôt que la norme.

Bien que la nouvelle sélection soit probablement annoncée le 27 octobre, elle ne sortira que le 2 novembre. C’est exactement à ce moment-là que Hell Let Loose and co sera remplacé.

Sony a annoncé un nouvel état des lieux pour mercredi, il est donc possible que les cadeaux soient révélés lors de la diffusion à 22h00 BST. Sinon, ils devraient être déterrés à 16h30 BST comme d’habitude.

Fuites

Il n’y a pas de fuites au moment de la rédaction, mais Sony a confirmé qu’il y aurait trois jeux PlayStation VR supplémentaires inclus.

Cela fait partie de la célébration des cinq ans de Sony pour le casque de réalité virtuelle. Leur article de blog indique qu’il existe plus de 500 jeux de réalité virtuelle disponibles, il sera donc intéressant de voir ce qu’ils offrent gratuitement.

Si vous ne possédez pas de casque PS VR, ne vous inquiétez pas car il y aura toujours trois cadeaux normaux disponibles. Nous mettrons à jour cet article lorsqu’une fuite apparaîtra.

Prédictions PS Plus de novembre 2021

Nos prévisions PS Plus de novembre 2021 incluent Iron Man VR, Beat Saber et Moss.

Nous avons initialement inclus PlayStation Worlds VR et Astro Bot, mais nous avons maintenant opté pour Moss et Beat Saber car aucun des deux ne fait partie des packages et des bundles PlayStation VR.

Il est possible que les titres VR soient les best-sellers de la réalité virtuelle, auquel cas les éléments ci-dessous sont tous plausibles :

PlayStation VR Worlds Beat Saber The Elder Scrolls: Skyrim VR Resident Evil 7 Biohazard Job Simulator Firewall Zero Hour Gran Turismo Sport

Loin des trois jeux PSVR, notre prédiction pour l’exclusivité PS5 est Godfall. Il pourrait s’agir de Conway Disappearance à Dahlia View qui sera lancé le 2 novembre, mais nous disons Godfall car il s’agissait d’une exclusivité console PS5 décevante qui est maintenant disponible sur PS4.

Nous prévoyons également Godfall alors que le nombre de nouveaux jeux PS5 diminue. Peut-être pourrions-nous obtenir Terminator Resistance en raison de sa mise à niveau PS5 ou peut-être Sackboy A Big Adventure car il est disponible sur PS4 mais possède des fonctionnalités exclusives PS5.

Quant aux cadeaux PS4, ils pourraient être littéralement n’importe quoi. Ce ne sera probablement jamais Uncharted Lost Legacy maintenant en raison de l’annonce de la collection Uncharted Legacy of Thieves.

Pour jeter quelques noms, nous allons simplement deviner Call of Duty Infinite Warfare car ce n’était pas un cadeau PS Plus auparavant et nous avons souvent des jeux CoD. Nous devinerons également Visage comme un jeu d’horreur tardif car il a rejoint le Xbox Game Pass.

Si c’est Visage, ce serait une inclusion incroyable car c’est l’un des jeux d’horreur les plus effrayants à sortir ces dernières années.

