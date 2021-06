Les nouvelles prévisions de bénéfices de Pernod Ricard portent l’action à un niveau record

in

Des bouteilles de blended Scotch whisky Chivas Regal, produites par Pernod Ricard SA, sont exposées sur le campus de HEC School of Management à Jouy-en-Josas, près de Paris, France

Pernod Ricard (PERP.PA) a relevé ses prévisions de bénéfices annuels alors que les boissons françaises ont connu une reprise plus forte que prévu avec la suppression des restrictions COVID-19, poussant ses actions à un niveau record en début de séance mercredi.

Le propriétaire du champagne Mumm, de la vodka Absolut et du cognac Martell s’attend désormais à une croissance organique des bénéfices d’environ 16% pour son exercice 2020/2021, contre une prévision précédente de 10% en avril.

L’action Pernod a progressé de 2,97% à 185,30 euros à 08h10 – après avoir atteint 187,60 euros plus tôt – et a été l’une des plus performantes sur le Stoxx 600. Depuis le début de l’année, l’action est en hausse de 18,2% contre environ 13% pour le Indice Stoxx 600 Food & Beverage (.SX3P).

Le deuxième groupe mondial de spiritueux après le Britannique Diageo (DGE.L) avait déjà déclaré mardi lors d’une présentation aux investisseurs qu’il était confiant sur ses perspectives en Asie, aidé par la demande de cognac et de scotch en Chine.

Et les résultats du groupe au troisième trimestre, publiés il y a deux mois, avaient dépassé les attentes des analystes.

“Le rythme de la reprise s’avère plus fort que prévu (…) La demande s’accélère à mesure que les restrictions sont progressivement levées”, a indiqué mercredi le groupe dans un communiqué.