Les nouvelles protections pour adolescents TikTok incluent le couvre-feu des notifications de 21h/22h

Une gamme de nouvelles protections pour adolescents TikTok est conçue pour rendre l’application plus sûre à utiliser et moins susceptible de manger pendant le temps de sommeil…

CNET rend compte d’une gamme de nouvelles fonctionnalités axées sur la confidentialité.

TikTok a déclaré que les utilisateurs âgés de 16 ou 17 ans verront leurs messages directs définis sur “Personne” par défaut lorsqu’ils rejoindront TikTok pour la première fois. Actuellement, les paramètres de messagerie directe de TikTok sont définis sur « Amis » par défaut, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent recevoir des messages des abonnés qu’ils suivent. […] TikTok désactive déjà la messagerie pour les utilisateurs de moins de 16 ans […] TikTok introduit également de nouvelles fenêtres contextuelles destinées à sensibiliser les adolescents aux paramètres de confidentialité de l’application. Lorsque les adolescents de moins de 16 ans sont sur le point de publier leur première vidéo, ils verront également une fenêtre contextuelle leur demandant qui ils veulent laisser regarder la vidéo. Les adolescents de 16 à 17 ans verront également une fenêtre contextuelle s’ils activent le téléchargement de vidéos. L’invite indiquera aux utilisateurs que l’activation de cette option signifie que d’autres personnes pourront télécharger leurs vidéos et les partager sur d’autres plates-formes. Les téléchargements de vidéos sont désactivés pour les titulaires de compte de moins de 16 ans.

La société introduit également un couvre-feu pour les notifications.

Les utilisateurs âgés de 13 à 15 ans ne recevront pas de notifications push après 21h. Les ados de 16 ou 17 ans auront les notifications push désactivées à 22h […] “Notre priorité est de garantir que les adolescents sur TikTok aient une expérience sûre et adaptée à leur âge lorsqu’ils créent et partagent sur notre plate-forme”, a déclaré Tracy Elizabeth, responsable de la politique mondiale de sécurité des mineurs de TikTok.

La société rendait auparavant les comptes des jeunes adolescents privés par défaut, et bloquait les commentaires publics sur leurs publications. De plus, les vidéos créées par de jeunes adolescents ne peuvent plus être téléchargées.

Cependant, l’entreprise a été accusée à plusieurs reprises de collecter illégalement des données auprès d’enfants.

Pendant la pandémie, TikTok est devenu l’application sociale la plus populaire au monde, dépassant Facebook.

