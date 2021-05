Les nouvelles publicités de Samsung visent les appareils photo de l’iPhone 12 Pro Max

Samsung n’est pas étranger à cracher du feu sur des marques de smartphones rivales, et sa dernière campagne marketing vise son ennemi juré – Apple. Une paire d’annonces récemment diffusées opposant les côtelettes de l’appareil photo du Samsung Galaxy S21 Ultra à l’iPhone 12 Pro Max.

Le premier spot, qui ne dure que 15 secondes, met en évidence la fonction Space Zoom du produit phare de Samsung. Les deux téléphones sont pointés et zooment sur la lune, mais le Galaxy S21 Ultra est montré pour aller plus loin que l’iPhone 12 Pro Max. L’intention de Samsung est de tirer parti des capacités de zoom numérique 100x de l’Ultra par rapport à la portée numérique 12x de l’iPhone.

Le deuxième clip de Samsung vise également les tireurs de l’iPhone 12 Pro Max avec un sandwich au fromage grillé comme sujet. Il oppose le tireur 108MP du Galaxy S21 Ultra à l’appareil photo 12MP de l’iPhone. Samsung implique que le nombre de mégapixels plus élevé de son capteur donne une image plus détaillée.

Si ces deux exemples n’étaient pas assez acides, Samsung se met à la gorge avec «la mise à niveau de votre téléphone ne devrait pas être une rétrogradation» à emporter. Aie.

Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max: quel système de caméra est le meilleur?

Une publicité Samsung peindrait son produit sous un jour plus juste. Mais quel téléphone héberge le meilleur réseau de caméras?

Notre Robert Triggs a récemment assis côte à côte le Galaxy S21 Ultra et l’iPhone 12 Pro Max dans une fusillade de caméra étendue. En fin de compte, le Samsung s’est avéré le plus cohérent dans plusieurs scénarios. Cependant, l’iPhone n’était pas loin derrière avec une production de couleurs plus réaliste et une meilleure balance des blancs dans certaines scènes.

Ce n’est pas la première fois qu’une publicité Samsung s’attaque à Apple. La série «Ingenius» de Samsung, diffusée en 2018, se moquait des employés d’Apple. Samsung avait également déjà critiqué Apple pour avoir laissé tomber la prise casque sur la ligne iPhone 7, pour ne faire que cela sur la série Galaxy Note 10. Alors que Samsung a abandonné timidement les publicités après cette débâcle, sa dernière paire d’annonces devrait vieillir un peu plus gracieusement. Les performances de l’appareil photo sont un bien meilleur angle d’attaque pour Samsung.

Bien que Samsung ait peut-être décroché un autre coup de pouce marketing cette année, Apple est toujours mieux placé pour gagner le combat. Apple était la marque de smartphones la plus vendue au quatrième trimestre 2020, tandis que la série iPhone 12 est restée la série de smartphones la plus lucrative et la plus vendue de la planète au premier trimestre 2021. Cette tendance devrait également se poursuivre au cours du prochain trimestre. Même si la série Galaxy S21 aide Samsung à atteindre des bénéfices records sur les mobiles, il est clair que la société se sent toujours un peu menacée par son rival américain.

Que pensez-vous des dernières bobines marketing de Samsung? Selon vous, quel téléphone a le meilleur système de caméra? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!