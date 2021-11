Les nouvelles publicités télévisées de Spider-Man: No Way Home ont tellement de scènes supplémentaires

Il y a quelques jours à peine, nous vous disions à quel point le marketing de Spider-Man: No Way Home par Sony et Marvel était limité. Malgré cela, le film est le titre MCU dont on parle le plus de l’année, et il dominera facilement le box-office 2021 en décembre. C’est parce que tout le monde connaît le gros spoil du film : Tobey Maguire et Andrew Garfield reprennent leurs anciens rôles. Sony et Marvel n’ont pas encore montré les deux anciennes versions de Spider-Man dans les bandes-annonces ni reconnu officiellement les rumeurs. Mais maintenant que la deuxième bande-annonce de No Way Home est sortie, Sony et Marvel passent en mode marketing complet pour le film. Nous avons vu des bandes-annonces internationales et IMAX recoupées la semaine dernière, et il est maintenant temps pour pas moins de quatre publicités télévisées supplémentaires pour le nouveau film Spider-Man.

Il y a tellement de nouvelles séquences dans les vidéos que c’est suffisant pour une troisième bande-annonce. Cependant, les publicités télévisées n’incluent toujours aucune action de Maguire ou Garfield, se concentrant uniquement sur Peter Parker de Tom Holland. Remarquez, quelques spoilers suivent ci-dessous.

L’avalanche de publicités télévisées No Way Home

Sony a publié au moins quatre spots télévisés au cours du week-end, choquant les fans avec les nouvelles révélations. Ce sont des publicités rapides de 30 secondes, au maximum, qui reprennent certains des événements des bandes-annonces précédentes. Mais il y a beaucoup de nouvelles séquences qui nous aident à comprendre le premier grand combat du film. De plus, les publicités télévisées nous donnent un meilleur aperçu de certains des méchants, bien que Green Goblin (Willem Dafoe) ne soit pas aussi mis en évidence.

Sans surprise, les nouvelles publicités ont fait leur chemin vers YouTube, où vous verrez différentes coupes. Nous allons les examiner tous ci-dessous et expliquer brièvement toutes les nouvelles scènes cachées des bandes-annonces principales de Sony.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) se prépare à se battre. Source de l’image : Sony et Marvel

Le multivers est réel

Tom Holland découvre que le multivers est réel dans celui-ci, ce qui est quelque peu hilarant. Nous avons d’abord vu son enthousiasme en découvrant que le multivers était réel dans Far From Home. Mais c’était une énorme ruse de Mysterio (Jake Gyllenhaal). Cette fois, c’est différent.

Le clip pourrait également gâcher qui sauve Peter de Doc Ock (Alfred Molina) dans ce qui sera probablement le premier grand combat du film. C’est probablement le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) qui parle du multivers à Peter. La cravate de Peter dans l’une des scènes est un signe que la conversation a lieu après le combat.

La nouvelle destruction de costume de fantaisie

La prochaine publicité télévisée No Way Home montre plus de dialogue entre Holland et Molina. Doc Ock n’est pas impressionné par le nouveau costume de Peter, mais il dit à ses tentacules qu’ils ont de la concurrence une fois qu’il voit ce que le costume Iron Spider peut faire.

Peter, quant à lui, commence à être confus car il n’a aucune idée de qui est cette personne, qui apparemment le connaît. Là encore, tout le monde sur terre sait qui est Peter Parker. Cette ligne « Bonjour, Peter » devrait avoir peu d’importance pour Peter à ce stade.

Cette séquence télévisée combinée à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent nous dit que le costume d’Iron Spider sera sérieusement endommagé au début du film. C’est compréhensible, car le costume pourrait donner à Peter un avantage significatif sur les méchants. Sans oublier que Sony et Marvel ont besoin que Peter coupe les ponts avec tout ce qui concerne son ancien moi, Iron Spider inclus. C’est parce que les rumeurs disent que le sort fonctionnera à la fin et que le monde entier de Peter changera.

Pour rappel, Doc Ock volera les nanites de la combinaison Iron Spider, ce qui pourrait devenir un énorme rebondissement.

Le réacteur à arc d’Electro ?

Nous voyons Electro en bonne place dans d’autres publicités télévisées de No Way Home, mais nous avons un meilleur aperçu de son costume dans celui-ci. Il fait basculer ce qui semble être une version de réacteur à arc. C’est le genre de rappel que les fans de MCU reconnaîtront instantanément. Mais cela ne signifie pas que nous examinons le réacteur à arc d’Iron Man (Robert Downey Jr.).

De plus, le clip nous donne un meilleur aperçu de la dimension miroir où le docteur Strange et Spider-Man se battent. C’est probablement la troisième grande séquence de combat du film. Il est à noter ici que Peter a un nouveau costume Spider-Man, et c’est parce que l’Iron Spider est grillé. De plus, Strange a toujours sa cape, tandis que dans les remorques, Strange est sans. Certaines rumeurs disent que le sorcier utilisera la cape pour attraper Spidey.

Enfin, le spot télévisé nous donne une scène où MJ (Zendaya) dit à Peter de la prévenir, elle et Ned, lorsqu’il est sur le point de faire des choses qui pourraient briser l’univers.

L’accent est mis sur les méchants de No Way Home

Le suivant présente plusieurs scènes des spots ci-dessus et des bandes-annonces. Nous obtenons plus de scènes montrant les méchants, sur lesquelles Sony et Marvel se concentrent à ces endroits. Nous obtenons quelques superbes photos d’Electro et de Sandman, ce dernier apparaissant également dans d’autres publicités.

Le message est similaire, Peter a bâclé le sort, donc les méchants entrent dans la réalité principale du MCU depuis des univers où ils meurent en combattant Spider-Man. La seule façon de régler le problème est de les renvoyer, ce que Peter ne veut pas faire.

Regardez les nouvelles publicités télévisées de Spider-Man dos à dos

La meilleure façon de regarder les publicités est de rechercher des modifications qui présentent tout le nouveau contenu. Cependant, tous ne sont pas parfaits, car certaines scènes peuvent en manquer.

Par exemple, le montage suivant nous montre Peter disant à Strange et à ses amis qu’il a besoin d’aide pour capturer les méchants. Cela se produit probablement après qu’ils aient déjà attrapé Doc Ock. C’est là que MJ et Ned se portent volontaires pour attraper « des hommes multivers », ce qui pourrait être un gros spoil en soi. Cela explique le but de Ned et MJ et pourquoi ils sont présents à ce grand combat final où MJ risquera sa vie.

Un nouveau spot #SpiderManNoWayHome est sorti et nous donne de nouveaux looks sur #Lizard, #JJonahJameson et #HappyHogan ! pic.twitter.com/8Lq9HaAJ9s – One Take News (@OneTakeNews) 21 novembre 2021

Ensuite, il existe d’autres mash-ups de publicités télévisées qui présentent des scènes supplémentaires. Dans l’un, nous avons Happy Hogan (Jon Favreau) laissant un message vocal à Peter, l’interrogeant sur ces gars.

Dans un autre, on obtient une belle réaction de J. Jonah Jameson (JK Simmons) à The Lizard (Rhys Ifans). Jameson demande à haute voix s’il s’agit d’un dinosaure dans une scène qui semble confirmer que The Lizard est présent lors du grand combat de complexe d’appartements que nous voyons dans la bande-annonce.

Autant dire que Sony et Marvel commencent seulement à intensifier leur campagne No Way Home. Attendez-vous à voir plus de publicités télévisées à l’approche de cette sortie du 17 décembre, en particulier avec les précommandes de billets à partir du 29 novembre.