Les nouvelles puces d’Apple porteront des noms d’îles espagnoles | La technologie

Les nouveaux processeurs qu’Apple a en main arriveraient baptisés avec des noms de différentes îles espagnoles, une surprise agréable et inattendue de la part de ceux de Cupertino.

La langue peut être considérée comme quelque chose de presque aléatoire et les noms en sont un exemple clair. Au fil des ans, les entreprises ont mis les noms et prénoms que différents appareils ont souhaités.

L’un des exemples les plus clairs de noms curieux ou intéressants sont les versions d’Android, du moins lorsqu’elles étaient appelées desserts, maintenant Google a décidé d’être plus sérieux et de supprimer ces noms des nouvelles versions de logiciels.

Apple, de son côté, a décidé de donner à ses nouvelles puces informatiques le nom d’îles espagnoles. Bien sûr, ne vous attendez pas à ce que ces processeurs soient au coin de la rue.

Il y a quelques semaines, Apple a lancé les nouveaux M1 Max et M1 Pro, deux processeurs destinés à régner, au moins, pendant un an dans ses nouveaux ordinateurs MacBook Pro avec écran de 14 et 16 pouces de diagonale.

Les processeurs ou puces dont nous parlons seraient encore en développement et, pendant ce temps, ils doivent avoir un nom. C’est dans cette période qu’Apple a décidé de les nommer avec les îles espagnoles.

La Palma, Ibiza et Lobos sont les noms choisis par la firme américaine pour cette nouvelle génération de processeurs. Ce serait vraiment intéressant s’ils étaient lancés avec ces noms et non avec ceux qu’Apple lance habituellement.

Sur le plan technique, les nouveaux processeurs Apple auraient un nombre de cœurs plus qu’honorable. Ce qui est discuté, c’est qu’ils auraient jusqu’à 40 cœurs pour le processeur et une carte graphique avec des performances constantes.

Bien sûr, tout cela n’est que spéculation. À ce jour, on ne connaît plus de détails sur les nouveaux processeurs qu’Apple a déjà baptisés et qui ne seront pas une réalité avant au moins un an.