Les nouvelles puces de Qualcomm pour alimenter une nouvelle génération de téléphones milieu de gamme

Au cours des dernières années, les téléphones premium sont devenus de plus en plus chers. Le Snapdragon 888, la puce la plus performante de Qualcomm à ce jour, ne se trouve vraiment que dans les appareils qui approchent les 1 000 $. Mais le résultat de cela est qu’il y a plus de demande pour les téléphones de milieu de gamme, et Qualcomm veut également alimenter ces téléphones. La société a lancé quatre nouvelles plates-formes mobiles, dans les séries 4, 6 et 7.

Les Snapdragon 480 Plus, 680, 695 et 778 Plus sont conçus pour alimenter la prochaine génération de téléphones milieu de gamme et haut de gamme. Selon Qualcomm, les téléphones de milieu de gamme devraient favoriser l’adoption de la 5G, en particulier dans les régions émergentes. À cette fin, trois des quatre nouvelles plates-formes prennent en charge la 5G. Voici un aperçu des puces et de ce qu’elles ont à offrir.

Qualcomm Snapdragon 480 Plus

Le Snapdragon 480 Plus est le plus bas des nouvelles puces de Qualcomm. Il prend le Snapdragon 480 d’origine et augmente la vitesse d’horloge de 2 GHz à 2,2 GHz. Vous obtiendrez toujours le même processeur Kryo 460, le même processeur graphique Adreno 619 et le même modem Snapdragon X51 5G. En conséquence, le Snapdragon 480 Plus devrait être une excellente option pour les fabricants qui souhaitent des performances décentes dans leurs appareils bas de gamme. Le Snapdragon 480 original peut être trouvé dans des appareils comme le Nokia XR20 et le Motorola Moto G50.

Qualcomm Snapdragon 680

Nouvelles plateformes Qualcomm

Ensuite, le Snapdragon 680, qui remplace le Snapdragon 678, mais est construit sur un processus de 6 nm au lieu de 11 nm. Ce n’est pas aussi puissant que le Snapdragon 690, mais il représente des performances décentes à un prix plus raisonnable.

Le Snapdragon 680 est la seule plate-forme que Qualcomm a annoncée ne pas prendre en charge la 5G, et elle s’adresse davantage aux marchés émergents, qui ne disposent pas encore de réseaux 5G intégrés. La plate-forme offre la technologie triple ISP de Qualcomm pour les images simultanées, ainsi qu’un processeur Kryo 265, un GPU Adreno 610 et un modem Snapdragon X11 LTE.

Le Snapdragon 678 de la génération précédente était présent dans des téléphones comme le Moto G Stylus et le Redmi Note 10. Nous nous attendons à ce que le Snapdragon 680 soit inclus dans les téléphones autour de la barre des 300 $.

Qualcomm Snapdragon 695

Ensuite, le Snapdragon 695, qui prend non seulement en charge la 5G, mais aussi les réseaux Sub-6 et mmWave. Cela signifie que vous devriez obtenir des vitesses décentes dans tout le pays, grâce au modem Snapdragon X51 5G intégré.

La plate-forme devrait également offrir des performances décentes. Vous obtiendrez le processeur Kryo 660, qui offre une amélioration des performances de 15 % par rapport au Snapdragon 690 de la génération précédente. Il est couplé au GPU Adreno 619.

Le Snapdragon 695 figurera probablement dans les téléphones de milieu de gamme légèrement haut de gamme, le Snapdragon 690 étant inclus dans des téléphones comme le OnePlus Nord N10, le TCL 20, etc.

Qualcomm Snapdragon 778 Plus

Le dernier mais non le moindre est la nouvelle puce Snapdragon 778 Plus, conçue pour les téléphones dits « milieu de gamme haut de gamme » qui offrent des performances solides sans atteindre ces prix de plus de 800 $. Comme son nom l’indique, le Snapdragon 778 Plus est essentiellement une version overclockée du Snapdragon 778. À l’origine, le Snapdragon 778 était cadencé à 2,4 GHz, tandis que le Snapdragon 778 Plus atteignait 2,5 GHz. C’est une amélioration mineure mais devrait offrir des performances légèrement meilleures pour les téléphones qui l’incluent.

Les téléphones fournis avec le Snapdragon 778 d’origine incluent les Samsung Galaxy A52s, Xiaomi 11, etc.