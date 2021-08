Les nouvelles puces Dimensity 920 et Dimensity 810 de MediaTek se battent contre Qualcomm

MediaTek a annoncé deux nouveaux ajouts à sa famille de chipsets mobiles Dimensity 5G. Les nouvelles puces Dimensity 920 et Dimensity 810 sont construites sur un processus de 6 nm et apportent « les dernières innovations à des prix plus accessibles ».

Le Dimensity 920 utilise deux cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz, six cœurs Cortex-A55 cadencé à 2,0 GHz et un GPU ARM Mali-G68 MC4. En ce qui concerne les performances de jeu, MediaTek affirme que la puce est jusqu’à 9 % plus rapide que son prédécesseur. Étant donné que la puce est destinée aux appareils haut de gamme de milieu de gamme, elle prend en charge les mémoires LPDDR4X et LPDDR5, ainsi que les types de stockage UFS 2.1 et UFS 3.1.

Il prend également en charge les écrans jusqu’à 120 Hz, les caméras principales 108MP, la capture vidéo 4K HDR, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et l’agrégation de porteuses 5G. Grâce aux « affichages intelligents du taux de rafraîchissement » de MediaTek, le Dimensity 920 peut ajuster dynamiquement le taux de rafraîchissement de l’écran en fonction du jeu ou de l’action de l’interface utilisateur. La technologie augmente le taux de rafraîchissement pour améliorer l’expérience utilisateur et le diminue pour améliorer l’efficacité énergétique lorsque cela n’est pas nécessaire.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Dimensity 810 de MediaTek, en revanche, n’est qu’une mise à niveau mineure par rapport au Dimensity 800, qui alimente certains des meilleurs téléphones Android bon marché. Il comprend quatre cœurs ARM Cortex-A76 cadencés à 2,4 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 cadencés à 2,0 GHz. Bien que le chipset ne soit pas beaucoup plus rapide que la génération précédente, il promet une meilleure autonomie de la batterie.

Le Dimensity 810 prend en charge la mémoire LPDDR4X, le stockage UFS 2.2, les caméras principales de 64 MP, les doubles caméras de 16 MP + 16 MP et les affichages de taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Sur le plan de la connectivité, le Dimensity 810 est livré avec Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, double SIM 5G et 5G Carrier Aggregation.

MediaTek dit que les téléphones 5G alimentés par les nouvelles puces Dimensity 920 et Dimensity 810 commenceront à arriver plus tard ce trimestre.