Les nouvelles puces ultra-légères d’Intel atteignent 5 GHz pour la première fois | La technologie

Les nouveaux processeurs de 11e génération introduits par Intel cette semaine apportent pour la première fois des vitesses de 5 GHz aux ordinateurs portables ultralégers.

Computex, une foire technologique à Taipei, a lieu cette semaine. Intel y a présenté deux nouveaux processeurs, le Intel Core i5-1155G7 et Intel Core i7-1195G7, deux puces de la série U destinées aux ordinateurs portables ultralégers.

L’entreprise, en plus de confirmer que la pénurie de composants prendra encore plusieurs années à résoudre, a franchi une nouvelle étape dans l’histoire de ses processeurs. le Intel Core i7-1195G7 Il s’agit désormais du premier processeur de la série U à atteindre une vitesse turbo pouvant atteindre 5 GHz.

Jusqu’à présent, le processeur i7 1185G7 avait une fréquence de base de 3,0 GHz et une vitesse Turbo allant jusqu’à 4,8 GHz, une marque que cette nouvelle puce a surpassée. Le processeur Intel Core i7-1195G7 fonctionne à une fréquence de base de 2,9 GHz et grâce à la technologie Turbo Boost Max 3.0, il peut atteindre 5 GHz.

Il existe des dizaines de processeurs Intel différents, chacun avec une nomenclature. Les chiffres et les lettres indiquent la puissance et la génération du processeur.

Ce saut est une amélioration pour les ordinateurs portables vers lesquels ces processeurs sont dirigés en raison de leur consommation réduite, entre 12 et 18 watts. Jusqu’à présent, les fréquences atteintes par le i7 étaient réservées aux ordinateurs de bureau.

le Intel Core i5-1155G7De son côté, il a une fréquence de base de 2,5 GHz, et atteint 4,5 GHz grâce à la technologie Turbo Boost. Les deux processeurs prennent en charge la RAM DDR4 3200 MHz et le LPDDR4X 4266 MHz, mais ne sont pas compatibles avec la RAM LPDDR5.

Équipé de quatre noyaux et huit fils, plus un GPU Intel Iris XeCes modèles commenceront à être vus sur le marché à la fin de l’année dans les équipements de marques telles que HP et Asus, comme l’explique Intel.

Autre nouveauté liée à ces puces, les équipes qui les intégreront disposeront également de leur premier modem 5G, le Solution Intel 5G 5000 afin que les ordinateurs portables puissent utiliser la connectivité 5G grâce à une alliance Fibocom et MediaTek.