Les nouvelles réactions de WhatsApp révélées dans de nouvelles images

WhatsApp obtient une toute nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de réagir aux messages avec des emojis, un mouvement qui a été révélé pour la première fois dans de nouvelles images.

Tel que rapporté par WABetaInfo :

Comme nous l’avons écrit dans notre précédent article sur les réactions aux messages, nous suivons attentivement le développement de la fonctionnalité. Nous avons montré une capture d’écran où les gens pouvaient voir un message informatif disant de mettre à jour WhatsApp afin de voir les réactions. Aujourd’hui, nous pouvons enfin montrer à quoi ressemblent les réactions aux messages sur WhatsApp

Comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité ressemble exactement aux réactions emoji disponibles dans d’autres applications de messagerie. WABI affirme que les utilisateurs peuvent réagir avec “n’importe quel emoji que vous voulez”, et que les réactions ne sont pas anonymes, donc tout le monde dans un chat pourra voir qui a réagi à un message spécifique. Cette capture d’écran est prise sur iOS, confirmant que la fonctionnalité arrivera sur des appareils comme l’iPhone 12 et l’iPhone 13 prévu, mais la fonctionnalité devrait également arriver sur WhatsApp sur Android.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité reste en cours de développement et en version bêta, elle est donc susceptible de changer avant d’être rendue publique. Il n’a pas non plus de calendrier de développement clair, alors qui sait quand il sera disponible.

WhatsApp a récemment apporté d’importants changements à son application, permettant enfin aux utilisateurs d’importer leur historique WhatsApp lors du passage d’Android à iPhone et vice versa, tout en promettant la prise en charge de WhatsApp pour l’iPad et la compatibilité multi-appareils.