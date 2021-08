Les nouvelles réalités de l’immobilier : le PDG de Redfin sur la technologie, le climat, le logement et l’ère des « mille QG »

. Illustration

Le PDG de Redfin, Glenn Kelman, se joint à nous dans cet épisode du podcast . pour discuter des derniers rebondissements du marché du logement ; retards dans le retour au bureau; le rôle du climat dans l’immobilier ; comment la technologie change l’achat d’une maison ; et l’impact du travail à distance et de la migration sur Seattle et d’autres villes américaines.

D’une certaine manière, « ce sont nos employés qui décident de l’emplacement du siège de Redfin », explique Kelman. « Nous avons maintenant 1 000 sièges sociaux. Il y a des gens qui ont déménagé dans tout le pays.

En termes littéraux, explique Kelman, il s’est engagé à garder le siège de Redfin à Seattle. Mais il dit que la migration des employés crée une nouvelle dynamique pour les responsables municipaux qui cherchent à travailler avec les chefs d’entreprise pour lutter contre les inégalités économiques.

Nous avons parlé après que le courtage immobilier axé sur la technologie a publié son rapport sur les résultats du deuxième trimestre cette semaine. Les revenus de Redfin ont bondi de 121% à 471 millions de dollars, et sa perte nette s’est élargie à 27,9 millions de dollars contre 6,6 millions de dollars un an plus tôt. Kelman a également abordé la dynamique incitant Redfin à se concentrer sur la croissance plutôt que sur les bénéfices.

Le PDG de Redfin, Glenn Kelman. (Photo de Redfin)

Plus tôt dans la semaine, Redfin a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour les annonces immobilières : une note numérique qui donne un score climatique à une maison ou une propriété donnée, analysant le risque de chaleur, d’incendie, de sécheresse et de tempêtes sur une période de 30 ans par comté, ville, quartier et code postal. Redfin est en partenariat avec ClimateCheck sur la fonctionnalité.

Sur le front de COVID, Redfin avait prévu une large réouverture de son siège social et de ses bureaux extérieurs pour le 6 septembre, mais a déclaré aux employés cette semaine que l’étape serait repoussée indéfiniment pour l’instant, promettant de leur donner un préavis d’au moins 30 jours de la nouvelle Date. Ceux qui travaillent au bureau doivent être vaccinés et l’entreprise demande à ceux qui n’ont pas été complètement vaccinés de travailler à domicile.

Microsoft a déclaré que la réouverture complète de ses lieux de travail aux États-Unis n’interviendrait pas avant le 4 octobre. Amazon est allé encore plus loin, retardant son retour à janvier 2022.

Écoutez ci-dessous, abonnez-vous à . partout où vous écoutez des podcasts et continuez à lire les faits saillants édités des commentaires de Kelman.

Changements récents sur le marché du logement : Il a été si difficile de conclure un accord au cours des six derniers mois. Les guerres d’enchères ont été folles, non seulement sur les marchés côtiers habituels, mais partout. Donc Tulsa, Oklahoma ; Boise, Idaho a eu 20, 30, 40 offres sur une propriété.

Et par conséquent, cela a été dur pour nos agents immobiliers et très dur pour nos clients acheteurs de maison. Nous avons donc constaté un recul de la demande après le Memorial Day. Nous étions en fait un peu inquiets à ce sujet. Mais ensuite, en juillet, nous avons vraiment assisté à une augmentation des ventes, car il a simplement été plus facile de conclure des accords.

Donc, ce dont le marché avait vraiment besoin, il l’a finalement obtenu, c’est-à-dire un peu d’inventaire et peut-être un peu moins de demande. Je pense donc que le marché du logement est sur une base plus durable qu’il ne l’était.

Qu’est-ce qui conduisait les guerres d’enchères : La seule tendance qui a vraiment rendu cela possible était le fait que tant de Californiens s’installaient dans l’Ohio avec l’argent du Monopoly. … Ainsi, même lorsque les prix doublent à Columbus, Ohio, quelqu’un qui a l’habitude de payer un million de dollars pour une cabane à LA dit : « Ça me semble bien. Et donc je pense que cela a soutenu certaines des augmentations de prix, mais les gens qui ont vécu dans ces villes avaient vraiment du mal à acheter une place.

Ce que les tendances signifient pour Seattle : J’ai plaidé en faveur d’un impôt sur le revenu de l’État pour financer l’enseignement des sciences et des mathématiques. … Et même quand il y avait une taxe d’entrée brouhaha, j’ai pensé que la technologie devrait intensifier et payer une sorte de taxe locale. Et maintenant, la ville a commencé à faire du bruit pour faire certaines des mêmes choses, et m’a demandé si je la soutiendrais, et ce n’est vraiment plus à moi de décider, car ce sont nos employés qui décident où sera le siège de Redfin.

Nous avons maintenant 1 000 sièges sociaux; il y a des gens qui ont déménagé dans tout le pays. Donc je pense que ça a pris un peu d’air dans le ballon de l’immobilier ici à Seattle. Mais ce n’est pas comme la Californie, car nous n’avons toujours pas beaucoup de taxes d’État et locales. Et donc il y a juste eu cette course vers le bas à travers le pays.

L’avenir de Redfin à Seattle : J’aime Seattle. Je veux dire, c’est l’endroit qui m’a éduqué quand j’étais enfant. J’aime la Californie. C’est là que je suis allé à l’école, pour l’université. Et je ne veux pas être un transfuge et quitter l’État qui nous a aidés à bâtir cette grande entreprise qui a formé tant de nos travailleurs.

Je suis donc très engagé. Mais ce que j’ai essayé de dire à certains des politiciens qui nous ont contactés à ce sujet, c’est que cela ne dépend plus que de moi. Il appartient également à chaque employé. qui dit, ‘Eh bien, je veux que mon quartier général, mon grenier, soit dans le Missouri, ou ailleurs.’

Et donc, cela m’a donné un moment de pause, alors que j’ai été un partisan assez constant d’une sorte de collaboration entre les entreprises et le gouvernement pour nous assurer que nous prenons soin de tout le monde et que la richesse de la technologie atteint le reste de Seattle.

C’est mon idée d’augmenter les impôts ici. Je pense que cela doit arriver au niveau fédéral alors que les gens sont tellement plus mobiles qu’avant.

Parfois, j’ai l’impression, mec, que c’est fou. Je préfère y aller doucement, car la croissance est stressante. D’autres fois, je me sens comme un grand requin blanc. « Mangeons un autre surfeur ! »

Quand Redfin sera-t-il rentable ? Je peux esquiver la question parce que, bien sûr, nous ne faisons pas de déclarations prospectives comme celle-là. Mais la façon dont je le vois, c’est que le courtage est une entité rentable et qu’il nous permet d’investir dans des entités en croissance qui perdent de l’argent.

Nous avons donc racheté RentPath de la faillite, ce qui a fortement pesé sur les bénéfices, à la fois en raison de ses pertes, mais aussi des frais de transaction, puis nous avons un tas d’autres entreprises qui sont encore assez naissantes.

Je voudrais gagner de l’argent dès que possible. Mais je pense que ce qui va vraiment le conduire, c’est si vous avez des entreprises qui cessent de croître de 50% ou 100% d’une année sur l’autre – l’activité hypothécaire si elle augmentait de 30% d’une année sur l’autre Redfin, maintenant, si elle augmentait de 40% année après année — alors vous dites, eh bien, montrez-moi l’argent. Ce n’est plus un petit bébé. C’est une entreprise adulte avec un taux de croissance adulte. Et cela devrait générer des profits. Mais quand quelqu’un dit, nous pouvons doubler chaque année, et la rue est très indulgente sur les bénéfices, vous devez prendre part.

Qu’est-ce qui est vraiment difficile dans la gestion d’une entreprise de technologie immobilière, que ce soit moi ou [Opendoor CEO] Eric Wu, ou [Zillow Group CEO] Rich Barton est qu’il y a tellement de capital dans l’espace. Je pense que nous sommes tous assis à la table de poker et que nous voulons récupérer des jetons. Mais quand nous pouvons tous emprunter 500 millions de dollars ou un milliard de dollars sans coupon, là où fondamentalement il n’y a pas d’intérêt sur une dette convertible, tout le monde injecte juste beaucoup d’argent sur le marché, en jouant à un jeu gagnant-gagnant, ou un gagnant -Prendre le plus de jeu.

Et cela rend vraiment difficile de tirer beaucoup de bénéfices de l’entreprise. Et il est vraiment difficile de faire quoi que ce soit, sauf de continuer à pousser plus de jetons au milieu de la table.

Alors parfois, j’ai l’impression, mec, que c’est fou. Je préfère y aller doucement, car la croissance est stressante. Et d’autres fois, je me sens comme un grand requin blanc. « Mangeons un autre surfeur ! »

Trois tendances technologiques qui animent le marché du logement :

La première est que plus de gens font des tournées virtuelles. Et en partie parce qu’ils ne voulaient pas vraiment mettre les pieds dans la maison de quelqu’un d’autre. Mais maintenant, c’est plus parce qu’ils se déplacent à travers le pays et qu’ils ne veulent pas nécessairement prendre l’avion. Il est donc plus courant de faire une offre et de la faire accepter avant de voir la maison. Parfois, la moitié de nos acheteurs font accepter leurs offres et voient ensuite la maison, et le vendeur est également d’accord avec cela, car ils ne veulent pas nécessairement que tout le monde se promène dans la maison. La seconde est que, parce qu’il y a plus de déménagements à travers le pays, cela a en fait aidé une entreprise comme la nôtre. Vous appelez votre agent immobilier local qui pourrait être votre oncle ou votre ami ou la personne qui a vendu votre dernier logement si vous déménagez à travers la ville, mais vous recherchez sur Google lorsque vous déménagez à travers le pays, parce que vous ne savez tout simplement pas n’importe qui dans le Montana. Et donc, le simple fait de se classer plus haut dans Google, d’avoir tous les avis des agents et tout le reste nous a aidés. La troisième chose est qu’il y a eu un énorme vent arrière sur iBuying, où nous payons comptant pour une maison et laissons quelqu’un partir. …. Une partie de cela est juste que c’est juste un bon moment pour posséder des maisons. Plus il nous faut de temps pour les vendre, ce qui était un risque qui nous inquiétait vraiment, plus nous gagnons d’argent, car le marché est en hausse. Et en partie parce que les gens ne tondent plus leur pelouse. Ils ne font plus vraiment rien de difficile. Ils paient juste quelqu’un d’autre pour s’en occuper. Et c’est ce qu’ils font avec la maison. Et donc cette liquidité facile vous coûte un peu d’avantage… mais je pense que iBuying a décollé plus que nous aurions pu l’espérer.

Les forces du nouveau score climatique de Redfin : C’est important parce qu’un propriétaire sur cinq estime maintenant que la valeur de sa maison a été endommagée à cause des risques d’incendie, d’inondation, d’ouragan.

C’est important parce que c’est asymétrique. Les personnes de couleur, ou qui ont moins d’argent, sont souvent obligées de vivre dans ces quartiers facilement inondés ou à risque d’incendie.

Et c’est important parce que, dans cette dernière migration, où les Américains se déplacent dans tout le pays, ils se déplacent principalement vers des endroits qui présentent plus de risques liés au climat. Ils vont à Houston, qui est constamment touché par les ouragans et les tempêtes tropicales ; ils vont en Floride où c’est encore pire ; ils vont dans un tas d’endroits secs où la chaleur est tout simplement insensée.

Alors ils achètent la maison, et puis ils se rendent compte qu’ils ne peuvent pas obtenir d’assurance incendie, ou ils ne peuvent pas obtenir d’assurance contre les inondations, ou que c’est très cher. Et donc nous avions juste besoin d’intégrer cela à leur recherche initiale de maison, afin qu’ils se soient rendu compte de ce qui se passait.

C’est un bon exemple de partenariat qui a résolu un problème que nous avons en fait essayé de résoudre d’une autre manière, mais simplement d’une manière plus stupide.

J’étais vraiment intéressé à développer un score climatique pour chaque maison qui parlait de votre contribution au changement climatique, si vous utilisiez beaucoup d’espace, si cela nécessitait beaucoup de conduite, si elle avait des panneaux solaires et des trucs comme ça. Mais il s’avère que personne ne se soucie de savoir s’il contribue au changement climatique. Ils s’inquiètent juste de savoir s’ils vont se faire avoir par le changement climatique ! Et donc cette idée était un canard mort.

COVID et le retour au bureau : Tout d’abord, Redfin est très diversifié politiquement. Ainsi, les employés de Seattle sont pour la plupart progressistes. Mais nous employons maintenant des agents immobiliers dans presque tous les États du pays. Il y a des gens qui ont voté pour Trump et des gens qui ont voté pour Biden ; il y a des gens qui sont pro-vaccin, il y a des gens qui sont anti-vaccin. Ce que nous considérons comme une simple mesure pour protéger la sécurité de nos employés est plus lourd que cela.

Et pourtant, en fin de compte, ce n’est pas le cas. Nous avons donc acquis RentPath, une entreprise basée à Atlanta qui a une circonscription différente de celle de notre entreprise basée à Seattle. Et ils pensaient initialement différemment de ce mandat de vaccination, que nous n’allons pas avoir de retour au bureau des personnes qui ne sont pas vaccinées.

Ensuite, la conversation s’est vraiment tournée vers, eh bien, êtes-vous prêt à accepter la responsabilité de la sécurité des employés qui entrent dans le bureau et peuvent être infectés par quelqu’un qui n’est pas vacciné ? J’essaie vraiment de respecter les opinions politiques de chacun et l’indépendance de vos décisions médicales. Mais c’est mon travail. La responsabilité la plus simple que j’ai est d’assurer la sécurité des gens.

Écoutez la conversation complète ci-dessus. Podcast édité et produit par Curt Milton.