Les nouvelles réalités du voyage à cause du COVID-19

Par Pradeep Chamaria,

COVID-19 a été un cauchemar prolongé pour l’industrie du voyage. L’industrie a connu des changements rapides basés sur le verrouillage dans les tendances de voyage, les réservations d’hôtels et les vols. Presque tous les offices de tourisme du monde entier, chaque hôtel ou centre de villégiature essayant de planifier sa prochaine série d’itinéraires et un voyageur désespéré à la recherche de vacances se sont heurtés à des tas d’obstacles.

On a beaucoup parlé des aspects négatifs de la pandémie. Mais, il y a toujours un côté positif à une situation, et COVID a également fourni des opportunités/tendances inattendues que les destinations et les organisations intelligentes ont utilisées pour faire de bonnes affaires.

Quelques-unes de ces tendances qui ont été utilisées par quelques acteurs pendant la crise sanitaire mondiale sont :

Le changement des styles de voyage

Eh bien, il est dit que nous devrions évoluer avec le temps, et dans le scénario actuel, il est nécessaire de jeter les anciennes normes par la fenêtre. Ces derniers temps, nous avons vu des changements drastiques dans les styles de voyage. Des destinations autrefois réputées comme destinations de lune de miel attirent désormais des types de voyageurs totalement différents. Une augmentation significative est observée dans le nombre de voyageurs en solo, de séjours à domicile et de voyages de longue durée. De plus, les gens choisissent de voyager dans leurs propres véhicules vers des endroits à proximité. Les personnes aisées ont des choix comme les Maldives, la Thaïlande et d’autres pays qui ont ouvert leurs frontières aux voyageurs vaccinés.

La réservation/l’annulation de dernière minute est la nouvelle norme

Les voyages de vacances impliquaient beaucoup de planification avant COVID. Mais COVID a forcé des billets d’avion flexibles et sensibles aux prix, et des options d’hébergement flexibles ainsi que diverses offres de réduction ont fait attendre les gens jusqu’à la dernière minute avant le départ. Cette habitude se développe à l’échelle mondiale à mesure que les restrictions de voyage en constante évolution sont activées et désactivées.

Augmentation de la durée de séjour

La durée moyenne des séjours augmente dans le monde entier et c’est une nouvelle passionnante pour les opérateurs de voyages et les hôteliers, car les voyageurs séjournent plus longtemps dans des destinations et s’adonnent davantage à des activités amusantes.

Voyager

Les gens sont toujours en mouvement, malgré la pandémie. Même dans les pires situations, il y avait des gens qui ont essayé et trouvé des moyens de voyager. Le défi est le nombre limité de vols en raison de la fermeture des frontières et des protocoles sanitaires stricts.

Le désir de voyager est élevé, et cela se manifeste par une augmentation du nombre de réservations de vols qui ont commencé à revenir à des chiffres proches de la normale. Les dernières données sur les voyages en avion montrent la réactivation des voyages en avion, l’aéroport de Delhi affichant à lui seul une centaine de milliers de voyageurs chaque jour. Ces voyageurs sont un mélange de voyages d’agrément, d’affaires et aussi de cas de personnes en avion pour se faire vacciner.

En outre, le tourisme intérieur a connu une augmentation de la demande. Des États comme le Rajasthan, l’Himachal Pradesh au nord, Goa, le Maharashtra à l’ouest et d’autres montrent tous des signes stables de reprise.

(L’auteur est un écrivain de voyage bien connu. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

