“Les nouvelles recrues ont une personnalité gagnante”

Les nouvelles recrues du Paris Saint-Germain Ils ont une “personnalité” gagnante et ont montré qu’ils peuvent gagner dans différents clubs et ils veulent diriger le PSG”jusqu’au sommet», a assuré ce lundi l’entraîneur de l’équipe, l’Argentin Mauricio Pochettino.

Dans une brève interview à la télévision du PSG, Pochettino a passé en revue les nouveaux ajouts à la discipline parisienne, qui ont selon lui “un esprit conquérant”, depuis “Ils ont gagné dans différents clubs, mais le plus important est qu’ils n’ont rien gagné ici et ils feront tout leur possible pour le faire.”

Parmi les signatures figurent le gardien de but de l’équipe italienne championne d’Europe, Gianluigi Donnarumma; le défenseur espagnol Sergio Ramos (vainqueur de plusieurs titres au niveau club et national) ; le marocain Achraf Hakimi, vainqueur du dernier championnat italien avec l’Inter, et le Néerlandais Georginio Wijnaldum, qui a remporté plusieurs titres nationaux et européens avec Liverpool.

“Votre objectif sera d’aider l’équipe à atteindre le sommet” a ajouté l’entraîneur, qui a expliqué que ” la chose la plus importante ” qu’il veut impressionner sur les nouveaux joueurs, mais aussi sur le reste de l’équipe (qu’il est arrivé en janvier dernier), ” c’est la gestion des phases avec et sans ballon.”

“Il faut être agressif, avoir des automatismes clairs et une philosophie authentique quand on perd le ballon», ajoute-t-il. « Pour un club comme Paris, la clé réside dans la manière dont on va récupérer le ballon, l’implication et l’engagement de chacun », insiste-t-il.

Lorsqu’on lui a demandé si les nouvelles recrues entraîneraient des changements tactiques, Pochettino répond que “la chose la plus importante, au-delà des considérations tactiques, est que nous devons être une équipe agressive et dominante qui joue dans le champ opposé”.

“Cela va bien au-delà du système défensif que l’on peut adopter”, souligne-t-il.

La saison dernière, le PSG est arrivé deuxième du championnat de France, dépassé par un Lille au budget et à l’effectif bien plus modestes. Et son grand pari sur les Champions s’est évanoui en demi-finale, au cours de laquelle il a été éliminé par Manchester City.

“Je pense que notre plus grand challenge est de savoir affronter chaque match comme le plus important, sans différencier les compétitions, et le jouer comme si c’était le dernier“, conclut Pochettino.