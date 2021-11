Les nouvelles règles antiterroristes aideront-elles les startups israéliennes de cryptographie ? Un tour d’horizon de la réglementation mondiale

L’état des nouvelles sur la réglementation de la cryptographie de l’Inde à la Russie en passant par le Brésil.

Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW fait un tour d’horizon des nouvelles réglementaires mondiales sur la cryptographie, notamment :

Inde – sur le point d’interdire la crypto comme moyen de paiement mais réglementée comme un actif ? Israël – les nouvelles règles AML pourraient-elles faciliter la collaboration des banques avec les fournisseurs de crypto ? Suède – désaccord sur la politique minièreRussie – une nouvelle source de pouvoir mondial ? Indonésie – le bitcoin est-il haram ? Ainsi que des nouvelles du Pérou, du Royaume-Uni et du Brésil

