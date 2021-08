Les nouvelles règles de Google semblent purger avec succès le Play Store

TL;DR

Google a purgé près de 115 000 applications du Play Store au cours du premier semestre 2021. Le nombre total d’applications Android est en baisse pour la première fois depuis 2018. Des règles plus strictes pour les titres et les images du Play Store ont probablement un effet.

Plus de 58 000 applications ont été retirées entre janvier et avril, et quelque 65 000 ont disparu rien qu’en mai, selon SafeBettingSites, citant des données de Google et de sociétés d’analyse, notamment App Annie, AppBrain et Statista. Il y a maintenant au nord de 2,8 millions d’applications dans le Play Store, contre 3 millions en septembre 2020. La dernière baisse majeure s’est produite en 2018, lorsque les totaux sont passés d’un pic de 3,6 millions à 2,8 millions.

On pense que la raison de la vague de suppressions en mai 2021 est un vaste ensemble de nouvelles règles annoncées par Google vers la fin avril, visant à bloquer les applications avec des noms et des images trompeurs. Les développeurs ont par exemple été empêchés d’embellir les titres avec des revendications promotionnelles, voire dépassant 30 caractères.

Le contrôle de la qualité des titres du Play Store est un problème de longue date et apparemment insoluble. Les règles mises à jour ne s’adressent toujours pas directement aux développeurs qui produisent des clones de mauvaise qualité ou, dans certains cas, de fausses applications qui ne fonctionnent pas. Ce dernier peut être signalé, mais l’attrait de l’argent facile peut entraîner l’introduction de nouvelles applications pour remplacer ce que Google supprime.

Le Play Store aurait accumulé 56,2 milliards de téléchargements au premier semestre 2021, en hausse de 6 % en glissement annuel, tandis que les données de Sensor Tower indiquent que les revenus ont augmenté de 30 % pour atteindre 23,4 milliards de dollars. Cependant, Google est toujours loin derrière Apple en matière financière, car on estime qu’il a réalisé 41,5 milliards de dollars de revenus sur l’App Store au premier semestre 21 avec beaucoup moins d’applications sur le marché.