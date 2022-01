Les nouvelles règles de la F1 signifieront-elles un retour à la domination d’une seule équipe en 2022 ? · Fans de course

La Formule 1 est un sport qui aime se réinventer, réécrivant radicalement son livre de règles de temps en temps dans le but de rendre les voitures plus rapides, plus lentes, plus efficaces – ou pour « améliorer le spectacle ».

La saison 2022 de F1 est l’une de ces années qui verra un bouleversement majeur de l’apparence et du fonctionnement des voitures. Avec des formes de carrosserie fortement retravaillées et la réintroduction de sols à effet de sol pour générer de l’appui, les patrons du sport espèrent créer des courses plus proches et plus excitantes.

Mais la refonte du règlement technique signifie-t-elle que cette saison sera plus compétitive, ou la nouvelle formule verra-t-elle la seule équipe qui s’y adaptera le mieux balayer les deux championnats avec une relative facilité ?

C’est un phénomène vu plusieurs fois auparavant. Qui peut oublier quand de nouvelles réglementations radicales conçues pour améliorer les courses ont été introduites en 2009 et ont vu le Brawn BGP001 conçu par Honda remporter six des sept premières courses de la saison ? Ou quand McLaren a fait le tour du peloton lors de la course d’ouverture à Melbourne en 1998 ?

Ou la refonte la plus récente de la réglementation, lorsque les unités turbo hybrides V6 ont été introduites en 2014, et que Mercedes a remporté 51 des 59 courses suivantes au cours d’une période de domination de trois ans ?

Avec autant d’inconnues à l’approche de cette saison à venir, les possibilités sont aussi alléchantes que variées. Mais y a-t-il un risque que le championnat de cette année se révèle être une course à un seul cheval, après la bataille passionnante de 2021 pour la couronne ?

Pour

Comme pour bon nombre de ses remaniements de règles passés, la Formule 1 essaie d’encourager une concurrence plus étroite avec cette dernière refonte. Mais lorsque la conception et le développement deviennent encore plus critiques que d’habitude, avoir plus de personnel, plus d’espace d’usine, une plus grande soufflerie – tout devient vital.

Il est donc naturel de supposer que les équipes les plus importantes disposant des ressources les plus importantes sont bien mieux à même de s’adapter à de nouvelles réglementations drastiques que celles disposant de moyens plus modestes. Et avec Mercedes, Red Bull, Ferrari économisant tous des jetons de développement pour 2022, il est insensé de supposer qu’ils manqueront à leur arrivée à Bahreïn.

Il y a aussi le fait que l’histoire se répète souvent en Formule 1. McLaren l’a fait au début de 1998. Brawn GP l’a fait au début de 2009. Même Mercedes l’a fait à l’aube de l’ère du V6 turbo en route vers le premier de huit championnats constructeurs consécutifs.

Et avec les flèches d’argent déclarant leur ferme intention en étant la première fois à partager des images d’allumage de leur voiture 2022 avant la fin de l’année dernière, c’est un signe inquiétant pour le reste du peloton.

Contre

Il y a beaucoup de changements pour cette année au-delà des règlements techniques qui pourraient grandement contribuer à faire de cette année la saison la plus ouverte depuis des générations.

De nombreuses équipes en aval de la grille cibleront 2022 depuis des années et ont hiérarchisé leurs ressources et leurs programmes de développement en conséquence. Si Brawn pouvait passer de l’arrière du terrain à l’avant, tout le monde est capable de faire de même cette saison.

N’oublions pas non plus que ceux qui ont terminé plus bas dans le championnat des constructeurs en 2020 – Alfa Romeo, Haas, Williams – se sont vu accorder beaucoup plus de temps de développement aérodynamique que ceux qui étaient aux avant-postes en vertu des nouvelles règles d’essais aérodynamiques de la F1. Cela en soi est presque garanti de garder le champ plus proche qu’il ne l’aurait été autrement.

Et bien que Mercedes n’ait pas dépensé de jetons de développement sur la W12 jusqu’à la saison dernière, leurs curieuses tactiques de groupe motopropulseur au cours de la seconde moitié de 2021 ont démontré que leur bataille contre Red Bull a définitivement reçu une partie importante de leur programme de développement tout au long de l’année.

je dis

Les changements de 2022 représentent la plus grande perturbation des règles aérodynamiques de la F1 depuis de nombreuses années. Ils sont plus profonds que les changements du « Groupe de travail sur les dépassements » de 2009 et le demi-tour partiel de cette refonte que représentaient les règlements de 2017. Par conséquent, il y a une marge considérable pour qu’une équipe vole une marche sur l’opposition.

Cependant, de nombreuses équipes et leurs concepteurs ont indiqué que les nouvelles règles sont plus restrictives que celles qu’elles remplacent. La suppression de zones importantes de la carrosserie, telles que les bargeboards complexes et puissants, supprimera des zones entières de développement. Reste à savoir si les nouvelles libertés offertes dans la conception des planchers offriront autant de possibilités de différenciation entre les voitures. Il est révélateur que certains concepteurs pensent que les nouvelles règles rendront les voitures plus semblables.

De plus, le règlement du groupe motopropulseur restant inchangé cette année, le potentiel pour une équipe de gagner un avantage dans ce domaine n’est pas aussi important.

Le retard de 12 mois dans l’introduction des règles, qui devaient initialement arriver en 2021, a donné à la FIA plus de temps pour resserrer le libellé et éliminer la possibilité de développements inattendus tels que le fameux «double diffuseur» de Brawn GP en 2009.

Ensuite, il y a la question de savoir si la F1 et la FIA sont prêtes à tolérer qu’une équipe devance largement la compétition. La FIA a régulièrement utilisé des directives techniques pour interdire les interprétations des règles qu’elle désapprouve – si une équipe revendique un avantage significatif, ne soyez pas surpris si de nouveaux TD apparaissent peu de temps après les premières manches.

En bref, le potentiel d’un retour à la domination d’une seule équipe est là, mais ce n’est pas aussi bon qu’avec certains changements de règles passés, et ceux qui dirigent le spectacle sont susceptibles de l’éliminer.

Vous dites

Êtes-vous d’accord pour dire que nous verrons probablement une équipe dominer la saison 2022 de F1 ?

