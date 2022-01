Les nouvelles règles de la SEC pourraient entraîner la radiation de centaines d’entreprises chinoises des bourses américaines

La Securities and Exchange Commission a finalisé de nouvelles règles, entrées en vigueur le 10 janvier, en vertu desquelles les entreprises qui ne se conforment pas aux audits pendant trois années consécutives encourent une interdiction de négociation de cinq ans.

Les premières sociétés qui pourraient être radiées de la cote seraient 2024. Les actions des sociétés radiées pourraient continuer à être négociées aux États-Unis, de gré à gré.

Promulguées conformément à la Holding Foreign Companies Accountable Act (HFCAA), les règles visent à contrer les entreprises chinoises cotées sur les bourses américaines qui refusent de faire vérifier leurs audits.

Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) a été créé par la loi Sarbanes-Oxley de 2002 pour superviser les audits des entreprises publiques, en assurant une surveillance externe et indépendante des auditeurs. La partie chinoise affirme que les entreprises chinoises sont en conformité, car elles sont auditées par les quatre grands cabinets comptables. Le problème est que les régulateurs chinois ne permettent pas que les audits soient envoyés au PCAOB.

La loi chinoise oblige les entreprises à obtenir l’autorisation du gouvernement avant de permettre aux autorités étrangères de réglementation des valeurs mobilières d’inspecter leurs activités. Les sociétés doivent également obtenir l’autorisation du gouvernement avant de fournir à des parties étrangères des documents ou des documents relatifs aux activités des marchés des capitaux. Alors que les autorités chinoises pourraient, théoriquement, fournir cette autorisation. Les régulateurs chinois ont souvent refusé d’autoriser l’audit des entreprises chinoises.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a rapporté en décembre 2021 que, bien que plus de 50 juridictions étrangères aient coopéré avec le PCAOB, ni Hong Kong ni la RPC ne l’ont fait.

Pendant plus d’une décennie, l’incapacité de vérifier les audits des entreprises chinoises a tourmenté les régulateurs américains. Le problème a atteint son paroxysme en 2020 à cause de la marque de café chinoise cotée à la NYSE, Luckin Coffee. En avril 2020, la chaîne de café chinoise a licencié son PDG après avoir découvert qu’il avait fabriqué 310 millions de dollars de ventes. Les échanges ont été interrompus et l’entreprise a perdu 83 % de sa valeur. La société a été radiée de la cote et a ensuite déclaré faillite.

La HFCAA traite spécifiquement de la divulgation concernant les juridictions étrangères qui empêchent les inspections. De plus, la loi oblige les entreprises à divulguer si elles sont détenues ou contrôlées par un gouvernement étranger. À l’heure actuelle, des sociétés détenues et contrôlées par l’État sont cotées sur les trois principales bourses américaines.

Les règles en Chine restreignent également la cotation américaine des entreprises chinoises, en particulier des entreprises technologiques. L’Administration chinoise du cyberespace exige que les entreprises qui détiennent des données sur plus d’un million d’utilisateurs demandent l’approbation d’une inscription à l’étranger. De plus, les entreprises des secteurs qui sont normalement interdits d’investissement étranger doivent demander une dérogation avant de s’inscrire. Une fois cotées, ces entreprises sont soumises à des examens de sécurité nationale et de cybersécurité.

Peu de temps après que l’application chinoise de covoiturage DiDi soit cotée à la Bourse de New York, le régulateur chinois de la cybersécurité a ordonné le retrait de l’application de l’entreprise des app stores, invoquant des problèmes de sécurité des données. Les actions de la société ont chuté de 25 %. Les actionnaires ont poursuivi en justice au motif que la société n’avait pas divulgué les discussions qu’elle avait avec les autorités chinoises. Quelques jours plus tard, DiDi a annoncé son retrait de la cote du NYSE, prévoyant de se réinscrire à Hong Kong. La société a assuré aux investisseurs que les actions seraient convertibles en actions librement négociables sur une autre bourse.

Un autre domaine sur lequel les régulateurs américains et chinois sont de plus en plus surveillés est l’entité à intérêt variable (VIE). Les entreprises technologiques chinoises et d’autres entreprises dans des secteurs interdits aux investisseurs étrangers utilisent une structure VIE pour s’inscrire sur les bourses américaines. Une entité à intérêts variables est une société écran, généralement enregistrée aux îles Caïmans, qui a un accord contractuel avec une société réelle en Chine, selon laquelle les dollars d’investissement transitent par le VIE vers la société réelle en Chine. Et la distribution des bénéfices/dividendes revient aux investisseurs via le VIE.

Le gouvernement chinois sévit contre les sociétés Internet en général et resserre désormais les règles relatives aux VIE, ainsi qu’aux inscriptions à l’étranger. La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a récemment publié une déclaration indiquant qu’elle n’envisageait pas d’interdire la structure VIE. Cependant, il y a des spéculations selon lesquelles les autorités chinoises pourraient interdire aux entreprises chinoises d’utiliser des EDDV à l’avenir. L’interdiction des EDDV mettrait un terme aux cotations américaines des entreprises technologiques chinoises.

Les autorités américaines envisagent également de prendre des mesures contre les VIE. Gensler a mis en garde en juillet 2021 contre les risques d’investir dans des EDDV, les qualifiant en fait de « sociétés écrans ». Gensler et d’autres opposants aux EDDV soutiennent que les investisseurs américains pourraient perdre leur argent si les régulateurs chinois interdisaient les EDDV. Un autre risque est que si une EDDV refusait de verser des dividendes aux actionnaires américains, les tribunaux chinois ne seraient pas obligés de faire respecter la répartition contractuelle des bénéfices.

Si les régulateurs chinois ou américains forçaient à mettre fin à la structure des VIE, les investisseurs américains pourraient y perdre. Sur les plus de 700 milliards de dollars d’actions chinoises détenues par des Américains en 2017, plus de la moitié étaient des EDDV. De plus, la radiation des EDDV entraînerait la disparition de 1,6 billion de dollars de la valeur des actions chinoises des bourses américaines.

L’annonce de la Holding Foreign Companies Accountable Act a eu un impact immédiat sur la valeur des actions, provoquant le déclin de l’indice Nasdaq Golden Dragon China, qui suit 98 sociétés chinoises cotées aux États-Unis. D’autres sociétés chinoises ont annulé ou retardé leurs introductions en bourse aux États-Unis, notamment LinkDoc Technology Ltd., Hello Inc. et Ximalaya Inc., tandis que RoboSense, Lalamove et Xiaohongshu ont plutôt choisi de s’inscrire à Hong Kong.

Les entreprises chinoises incapables de s’inscrire aux États-Unis s’inscrivent souvent à Hong Kong. Maintenant que le système juridique de la RPC s’infiltre à Hong Kong, la structure VIE peut être illégale. Par conséquent, de nombreuses entreprises chinoises pourraient se trouver dans l’impossibilité de s’inscrire n’importe où. Une cessation des inscriptions en VIE aurait un impact négatif sur les sociétés financières américaines, qui ont gagné 82 milliards de dollars en aidant 300 entreprises chinoises à s’inscrire aux États-Unis par le biais de VIE.

Gensler a demandé au personnel de suspendre les nouvelles inscriptions d’entreprises chinoises. Il reste à voir quels seront les effets de la HFCAA, mais les nouvelles règles pourraient entraîner le retrait de 200 entreprises et peut-être 200 milliards de dollars de valeur des bourses américaines.