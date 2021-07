Les nouvelles règles de Sebi pour l’indépendance des administrateurs peuvent aider à diluer le contrôle des promoteurs sur les conseils d’administration

Yes Bank et IL&FS et, plus récemment, CG Power promu par Gautam-Thapar, qui avaient tous de grands noms sur leurs conseils d’administration figurent parmi les plus grands cas de fraude.

Depuis des décennies maintenant, tant le chien de garde des marchés des capitaux que le département des affaires de l’entreprise s’efforcent de renforcer le rôle des administrateurs indépendants (ID) ; le Comité Kotak avait noté qu’ils constituaient l’épine dorsale du cadre de gouvernance d’entreprise dans le monde entier comme également en Inde. Mis à part les auditeurs qui doivent surveiller les transactions financières, en s’assurant qu’elles sont casher, ce sont les ID qui doivent garder un œil sur les événements au sein d’une entreprise pour s’assurer que tout est irréprochable. En réalité, c’est presque impossible, étant donné que les promoteurs détiennent en moyenne 50 % du capital des sociétés NSE 500 les plus importantes, à l’exception de celles gérées de manière « professionnelle » comme un ITC ou un L&T. Sans surprise, ils dirigent les entreprises comme leurs fiefs et, étant donné cela, il est difficile pour les ID de dénoncer pour ainsi dire. Alors que les actionnaires institutionnels sont en mesure d’avoir vent de tout événement défavorable, les actionnaires minoritaires restent désemparés. En effet, les nombreuses escroqueries d’entreprise de la dernière décennie – et les cas de PDG qui ont été arrêtés ou accusés d’irrégularités – sont la preuve que la présence d’identités de grande taille a peu changé la qualité de la gouvernance d’entreprise. Yes Bank et IL&FS et, plus récemment, CG Power promu par Gautam-Thapar, qui avaient tous de grands noms sur leurs conseils d’administration figurent parmi les plus grands cas de fraude.

Néanmoins, les efforts du SEBI pour renforcer continuellement les normes pour les administrateurs indépendants sont à saluer ; Mardi, le régulateur a exigé qu’à partir de 2022, les nominations ou les renouvellements de mandats ou la suppression des ID nécessiteraient une résolution spéciale des actionnaires. Jusqu’à présent, les promoteurs avaient suffisamment de poids et de propriété pour pouvoir faire adopter une résolution générale ; maintenant, ils devront rallier les petits actionnaires. Il est également judicieux de rendre plus transparente la sélection des ID par le comité de nomination et de rémunération (CNR) d’une société cotée. De plus, Sebi a déclaré qu’au moins les deux tiers du NRC devraient comprendre des ID ; actuellement, ils constituent la majorité. Il s’agit encore une fois d’une tentative d’amélioration de la gouvernance. De plus, le SEBI souhaite que des informations soient divulguées sur ce qu’un administrateur apporte exactement à la table ; en d’autres termes, quel est son domaine d’expertise. Une telle décision vise probablement à décourager les entreprises de remplir leurs conseils d’administration avec des bureaucrates ou des banquiers à la retraite. Le fait est que ces bureaucrates ont des compétences, à savoir qu’ils savent comment assurer la liaison avec le gouvernement ou les régulateurs. Pour les hommes d’affaires, ces « compétences » peuvent être plus utiles que d’autres.

L’une des nouvelles normes, à savoir que le contenu des lettres de démission des pièces d’identité soit divulgué, ainsi que la liste des administrateurs actuels et des membres de divers comités du conseil, peut ne pas fonctionner. Typiquement, les gens veulent faire une sortie tranquille s’ils sont mal à l’aise et ne veulent pas siffler ; ils prétendent qu’ils se retirent pour des raisons personnelles. Il est hautement improbable qu’ils fassent autrement, même maintenant. La nécessité d’un délai de réflexion d’un an pour un administrateur indépendant passant à un administrateur permanent dans la même entité n’est pas convaincante. Le fait est que la direction indépendante ne peut pas devenir trop onéreuse ; sinon, nous n’aurons pas trop de bons. Il est vrai qu’en Inde la plupart des pièces d’identité l’ont relativement facile. De plus, contrairement au monde où plus de trois mandats d’administrateur indépendants ne sont pas appréciés, en Inde, de nombreuses personnes sont présentes dans une demi-douzaine de conseils d’administration. Il est peu probable qu’ils puissent apporter une contribution significative.

