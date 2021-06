Les nouvelles règles des pneus F1 interdisent également la tactique Red Bull Hamilton repéré · .

in

Les équipes de F1 seront confrontées à de nouvelles restrictions et contrôles de pression et de température des pneus à partir de la prochaine course à la suite des échecs qui ont conduit à deux accidents lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

De nouvelles directives publiées aujourd’hui par la FIA mettent également en garde les équipes contre l’utilisation d’une tactique. Lewis Hamilton a accusé Red Bull de s’être entraîné au Grand Prix d’Espagne.

Le fournisseur officiel de pneus du sport, Pirelli, a déclaré aujourd’hui que les défaillances subies par le pilote Red Bull Max Verstappen et Lance Stroll d’Aston Martin à Bakou n’étaient pas dues à des défauts de pneus ou à une mauvaise utilisation par leurs équipes. Cependant, il a déclaré qu’une directive technique mise à jour serait publiée pour établir de nouvelles directives sur la façon dont les équipes doivent traiter leurs pneus.

. comprend que la directive révisée et étendue TD003, qui entrera en vigueur pour le Grand Prix de France de ce week-end, compte plus d’une douzaine de pages suite aux derniers ajouts. Elle interdit diverses pratiques par équipes et définit une série de nouveaux tests de pression et de température des pneumatiques.

Rapport: la dispute entre Mercedes et Red Bull s’intensifie au sujet des ailes avant et des couvertures de pneusLa violation de ces restrictions peut entraîner le signalement d’une équipe aux commissaires sportifs. Les équipes ont été informées que, comme la pression des pneus ne peut actuellement pas être mesurée de manière fiable pendant les courses, il est de leur responsabilité de s’assurer qu’elles restent dans les limites fixées par Pirelli à tout moment – y compris pendant les courses – et ne pas le faire entraînera leur signalement. aux stewards.

La directive révisée vise en partie à empêcher les équipes de réduire la pression de leurs pneus pour obtenir un avantage de performance. Les contrôles existants sur les pressions ont été renforcés, de même que les directives interdisant aux équipes de refroidir leurs pneus après avoir vérifié leurs pressions minimales de départ.

Parmi les ajouts, il a été dit aux équipes que retarder le départ de leurs voitures des stands après le retrait de leurs couvertures de pneus serait considéré comme un moyen de refroidir leurs pneus. Toute occurrence fréquente ou retard de plus d’une demi-minute devra être justifié par l’équipe concernée.

Hamilton a accusé Red Bull de cette pratique lors du week-end du Grand Prix de Monaco. “Si vous regardez la dernière course, par exemple, nous étions censés tous garder nos couvertures pendant les qualifications”, a-t-il déclaré. « Red Bull a été autorisé à retirer le leur. Et personne d’autre n’est autorisé à le faire.

Les couvertures de pneus ont été retirées de la voiture de Verstappen avant son dernier run en Q3 sur le Circuit de Catalunya plus de 30 secondes avant qu’il ne soit abaissé au sol pour quitter les stands.

En réponse à l’explication de Pirelli sur les échecs du Grand Prix d’Azerbaïdjan publiée aujourd’hui, Red Bull a déclaré qu’elle avait « adhéré aux paramètres des pneus de Pirelli à tout moment ».

Ce n’est pas la seule pratique interdite par la nouvelle directive technique radicale. Toute équipe dont les pneus seraient sous-gonflés pourra être amenée à augmenter les pressions et, dans les cas graves, signalée aux commissaires sportifs. Avant le départ de la course, toute voiture qui échouera aux contrôles après le signal des trois minutes devra partir des stands.

Des contrôles de pression à froid seront effectués sur les pneus que chaque pilote utilise pour établir son temps au tour le plus rapide dans le dernier segment des qualifications qu’il atteint, ainsi que sur tous les pneus utilisés dans les courses et les séances de qualification de sprint, et d’autres ensembles sélectionnés. Les pneus seront jugés par rapport à une « courbe de refroidissement à froid » spécifiée par Pirelli qui détaillera quelle devrait être leur pression à différentes températures.

Aux fins des contrôles de pression à froid, les équipes devront fournir leurs propres couvercles de soupapes scellables d’ici le 12 juillet. Avant cela, les scellés fournis par la FIA seront utilisés. Jusqu’à cette date, toute équipe ayant une pression des pneus nettement inférieure au niveau spécifié par la courbe de refroidissement sera signalée aux commissaires sportifs. Après le 12 juillet, toutes les équipes dont le niveau est inférieur à 0,1 psi seront signalées.

Les équipes ont également été informées qu’elles ne pouvaient pas modifier la composition du gaz dans les pneus, y compris sa teneur en humidité, pour atteindre différents niveaux de pression lorsque ses voitures roulent sur la piste. Cela sera également contrôlé à l’aide de la courbe de refroidissement.

La FIA mesurera également la température des pneus dans les garages pendant les qualifications et la course. Cela sera fait dès que possible avant qu’ils ne soient montés sur la voiture, avec la mise en garde que les inspecteurs ne retarderont pas les équipes si elles doivent effectuer un arrêt au stand à court terme en raison d’une période de Safety Car.

Tous les pneus qui s’avèrent trop chauds doivent soit être réglés dans les couvertures pour atteindre la température correcte, soit être remplacés. Les équipes seront également signalées aux commissaires sportifs si elles chauffent à plusieurs reprises les pneus pendant les séances mais ne les font pas rouler sur leurs voitures.

Les contrôles de pression des pneus seront effectués à l’aide d’un manomètre scellé par la FIA et calibré par Pirelli. Les mesures de température seront prises à l’aide d’un pistolet infrarouge.

