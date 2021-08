Les nouvelles règles du NPS permettent une exposition aux actions jusqu’à 50 % pour ceux qui adhèrent après 65 ans ! Vérifier les détails

in

Image représentative

Système national de retraite : L’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a relevé l’âge maximum d’adhésion au système national de retraite (NPS) à 70 ans. En outre, les titulaires de compte NPS ont été autorisés à différer leur compte jusqu’à l’âge de 75 ans.

« En réponse au grand nombre de demandes reçues des abonnés existants pour rester investis sous NPS au-delà de 60 ans ou au-delà de leur pension de retraite, et au désir des citoyens de plus de 65 ans d’ouvrir NPS, il a été décidé d’augmenter l’âge d’entrée du NPS dans l’intérêt des souscripteurs et leur offrir la possibilité de créer un patrimoine de retraite durable à long terme », a déclaré PFRDA.

L’organisme de réglementation des retraites a annoncé des caractéristiques et des avantages uniques pour ceux qui rejoignent le NPS après l’âge de 65 ans.

Exposition maximale aux actions autorisée

Selon la circulaire PFRDA du 26 août 2021, les souscripteurs adhérant au NPS après avoir franchi l’âge de 65 ans peuvent exercer le choix du PF et de l’Allocation d’Actifs avec l’exposition maximale aux actions de 15 % et 50 % sous Auto et Active Choice respectivement.

Ces souscripteurs peuvent également modifier la Caisse de pension une fois par an, tandis que l’allocation d’actifs peut être modifiée deux fois.

« L’Abonné, rejoignant NPS au-delà de l’âge de 65 ans, peut exercer le choix du PF et de l’Allocation d’Actifs avec une exposition maximale aux actions de 15 % et 50 % en Auto et en Choix Actif respectivement. Le FP peut être modifié une fois par an tandis que l’allocation d’actifs peut être modifiée deux fois », a déclaré PFRDA.

Qui peut ouvrir un compte NPS après 65 ans ?

Tout citoyen indien, résident ou non-résident, et citoyen indien d’outre-mer (OCI) âgé de 65 à 70 ans peut rejoindre le NPS et continuer ou reporter son compte NPS jusqu’à l’âge de 75 ans, selon le régulateur.

Nouvelles règles de sortie et de retrait

Les abonnés adhérant au NPS au-delà de 65 ans peuvent en sortir normalement après 3 ans. Il/elle devra utiliser au moins 40 % du corpus pour l’achat d’une rente et retirer le montant restant sous forme de somme forfaitaire. Cependant, si le corpus est égal ou inférieur à Rs 5 lakh, le souscripteur aura la possibilité de retirer la totalité du patrimoine retraite accumulé en une somme forfaitaire.

La sortie prématurée est également autorisée avant la fin des 3 ans. Dans ce cas, le souscripteur devra utiliser au moins 80% du corpus pour l’achat de rente. Il peut retirer le reste en une somme forfaitaire. Dans le cas où le corpus est égal ou inférieur à ₹2,5 lakh, le souscripteur peut retirer la totalité du patrimoine retraite accumulé en une somme forfaitaire.

En cas de décès malheureux du souscripteur, l’intégralité du corpus sera versée au mandataire du souscripteur sous forme d’une somme forfaitaire.

Les souscripteurs pourront également ouvrir des comptes Tier II pour investir leur revenu disponible afin d’optimiser leurs rendements. Contrairement au compte NPS Tier-1, les dépôts sur le compte Tier-II peuvent être retirés à tout moment.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.