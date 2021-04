Les nouvelles règles intermédiaires sont-elles suffisantes?

La traçabilité et la confidentialité peuvent être pertinentes pour des messages apparemment courants, dépourvus de tout élément sinistre ou illégal. Image représentative

Par Mahesh Uppal

Les médias sociaux présentent deux scénarios contradictoires. Le premier est son immense popularité, évidente par son utilisation quasi omniprésente par les individus, les communautés et le gouvernement. L’autre est une préoccupation croissante que le contenu puisse être trompeur, diffamatoire, menaçant, pédophile, haineux, inflammatoire ou autrement nuisible. Le gouvernement a la tâche peu enviable de prévenir les dommages sans sacrifier l’immense valeur que des millions d’utilisateurs – y compris lui-même – tirent des médias sociaux. Précisément à cause des risques énormes et des avantages considérables, les autorités ne peuvent pas se permettre de se tromper. Cependant, c’est exactement ce qu’ils ont fait dans le règlement 2021 (ci-après, le «règlement») publié le 25 février, dans le cadre du règlement sur les technologies de l’information (lignes directrices pour les intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), publié le 25 février. L’équilibre doit être rétabli dès que possible.

Les règles – publiées en vertu de la loi de 2000 sur les technologies de l’information – visent à réduire le contenu préjudiciable sur les médias sociaux, les services de diffusion en continu et les services de nouvelles numériques. Ils exigent des acteurs concernés qu’ils mettent en place un système de règlement des griefs pour répondre aux préoccupations des utilisateurs et du gouvernement. Les plaintes des utilisateurs doivent être confirmées dans les 24 heures, le contenu incriminé retiré dans les 36 heures suivant une décision du tribunal et une notification du gouvernement à cet effet, et les demandes gouvernementales de divulgation de données doivent être satisfaites dans les 72 heures. Un intermédiaire doit désactiver, dans les 24 heures suivant une plainte d’un utilisateur, tout contenu représentant de la nudité non consensuelle, des actes sexuels, y compris des images transformées, transmis avec une intention malveillante.

Les règles contiennent des obligations supplémentaires pour les soi-disant intermédiaires de médias sociaux importants (SSMI), définis comme des joueurs comptant plus de 5 millions d’utilisateurs. Un SSMI fournissant principalement des services de messagerie doit «permettre l’identification du premier émetteur de l’information sur sa ressource informatique». Il doit «déployer des mesures basées sur la technologie, y compris des outils automatisés ou d’autres mécanismes pour identifier de manière proactive les informations décrivant tout acte ou simulation sous quelque forme que ce soit décrivant un viol, des abus sexuels sur des enfants ou un comportement, qu’ils soient explicites ou implicites». Ils doivent nommer un employé senior, qui serait pénalement responsable du non-respect. Les règles prévoient la possibilité d’être entendu avant d’être incarcéré mais ne fournissent aucun détail sur la manière dont cela fonctionnera.

Il y a plusieurs difficultés avec les règles. Le clubbing d’autres acteurs dans la définition d’intermédiaire est un cas évident de dépassement. Auparavant, «intermédiaire» désignait tout joueur «qui, au nom d’une autre personne, reçoit, stocke ou transmet ce message ou fournit un service concernant ce message». (italiques ajoutés). Cependant, maintenant, il inclut des joueurs qui organisent et publient du contenu original, tels que des actualités numériques et des lecteurs de streaming vidéo. Ces derniers seront également soumis à un système de règlement des griefs à trois niveaux. Les plaintes devraient d’abord être traitées en interne, puis par le biais d’un organe d’autorégulation composé de pairs, et finalement par le gouvernement.

Un système efficace pour traiter les griefs est clairement nécessaire. Cependant, il est inquiétant qu’un bureaucrate, au lieu d’un juge, soit l’arbitre final des griefs. L’obligation de supprimer certains types de contenus, sans ordre d’un organe compétent, et uniquement sur la base de plaintes individuelles, pourrait être utile dans de nombreux cas, mais pourrait également être utilisée abusivement pour régler un compte personnel. Bien qu’il puisse y avoir un large accord sur le traitement des cas extrêmes (par exemple, la maltraitance des enfants), il pourrait ne pas en être ainsi pour la sexualité et la politique. Le gouvernement indien, au Centre et dans les États, a une longue histoire d’actions hâtives que les tribunaux ont fréquemment annulées. Comme récemment souligné, plusieurs modifications importantes des règles et de la législation, relatives aux intermédiaires, à la vie privée et au contenu des utilisateurs, ont été rendues nécessaires par des distorsions dues à une réglementation faible ou absente.

Les règles posent de nombreuses questions pour lesquelles il n’y a pas de réponse. Dans quelle mesure le mécanisme de recours proposé est-il crédible et pratique envisagé dans les règles? Les règles peuvent-elles fonctionner de manière efficace et efficiente compte tenu du nombre, de la complexité et de la nuance possibles des griefs? Le manque probable d’expertise et de personnel adéquats signifierait-il que les règles seront appliquées de manière sélective? Il s’agit d’une crainte valable si nous reconnaissons la mise en œuvre inégale d’une loi largement applicable comme la Loi de l’impôt sur le revenu, où les controverses et les allégations d’abus sont courantes. Nous ne pouvons nous permettre un tel scénario dans des domaines, sans doute, plus importants pour nos libertés. Y a-t-il des garanties suffisantes dans les règles contre d’éventuelles erreurs bureaucratiques ou l’arbitraire? Si ce n’est pas le cas, est-il justifié que les joueurs jugés en violation des règles soient passibles de poursuites pénales en vertu de la loi sur les technologies de l’information? Ne serait-il pas préférable d’adopter une approche progressive et une période de préparation pour toutes les parties prenantes?

La disposition des Règles selon laquelle les SSMI garantissent l’identification des «premiers initiateurs de l’information» peut sembler une manière prometteuse de contrôler les informations fausses ou malveillantes. Cependant, la plupart des experts pensent que cela compromettrait le cryptage de bout en bout qui garantit la confidentialité sur les principales applications. Ils soutiennent également que les «portes dérobées» dont disposent les autorités pour retrouver les joueurs malhonnêtes pourraient également être exploitées par d’autres et rendre les réseaux plus vulnérables.

On soutient souvent que la vie privée ne devrait concerner que ceux qui ont «quelque chose à cacher», vraisemblablement leur implication dans des activités illégales. D’autres pensent que cela n’est important que pour des données spécifiques relatives, par exemple, aux enfants, à la santé ou aux finances. Ces deux positions sont trompeuses.

La traçabilité et la confidentialité peuvent être pertinentes pour des messages apparemment courants, dépourvus de tout élément sinistre ou illégal. La criminalité n’incombe souvent pas à l’auteur d’un message, mais à la personne qui l’a ensuite partagé de manière malveillante. Les messages privés contiennent souvent des insinuations, des soupçons ou des menaces. Un message disant «Je veux tuer X» pourrait suggérer une conspiration, une diatribe ou une blague. Nous ne communiquons pas avec nos enfants, conjoints, amis, enseignants, patrons, médecins, avocats de la même manière. Les destinataires «déchiffrent» les messages en fonction de leur connaissance de l’expéditeur et du contexte et agissent en conséquence. Les messages peuvent prendre une forme sinistre s’ils sont partagés de manière malveillante.

Les sources peuvent être falsifiées à l’aide de fonctionnalités telles que l’usurpation de SMS. Par conséquent, remonter un message au «premier auteur» ne révèle pas nécessairement le mobile ou l’identité – de la source ou du méfait. Cependant, cela compromettra sérieusement la vie privée. Il y a peu de preuves que les règles reflètent l’une de ces inquiétudes.

Ainsi, s’il est nécessaire de vérifier les comportements malveillants sur les réseaux sociaux, les dommages collatéraux sont inacceptables. Quel est le coût acceptable d’une démocratie, constitutionnellement attachée à la liberté d’expression et à la liberté personnelle? Il est naïf de suggérer qu’un cadre, aussi faible et clairsemé que soient les Règles, peut rendre justice à un problème aussi multiforme que l’utilisation des médias sociaux.

Ce qu’il faut, c’est un cadre qui puisse protéger nos libertés et réduire, voire éliminer, les menaces posées par les abus dangereux d’Internet. Cela est possible si nous pouvons avoir une consultation approfondie et éclairée, basée sur un livre blanc exposant les problèmes et les implications.

(L’auteur a conseillé divers clients dans l’industrie des télécommunications et Internet)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.