Les nouvelles restrictions de jeu de la Chine ont déjà été contournées

De nouvelles réglementations destinées aux joueurs de moins de 18 ans sont entrées en vigueur en Chine à partir du 1er septembre. Ces restrictions limitent les jeunes joueurs à une heure de jeu en ligne du vendredi au dimanche et incluent les jours fériés. Inévitablement, des solutions de contournement sont déjà apparues.

Le journal du gouvernement chinois Quotidien du Peuple rapporte que Tencent a poursuivi plus de vingt sites de commerce électronique et plateformes d’échange de comptes pour avoir loué et échangé des comptes pour le très populaire jeu d’arène de combat en ligne multijoueur (MOBA) Honor of Kings. Le jeu mobile le plus populaire de Chine, Honor of Kings est le premier jeu vidéo à atteindre en moyenne 100 millions de joueurs par jour.

Bien que les nouvelles réglementations ne soient pas une loi, Tencent a créé un système d’enregistrement de nom réel pour Honor of Kings afin qu’il soit conforme à l’effort visant à limiter le temps de jeu pour les mineurs. Pour contourner ces restrictions, des comptes de location ont commencé à apparaître sur les sites de commerce électronique, à partir de 33 yuans (un peu plus de 5 $) pour deux heures d’utilisation. En louant un compte, les moins de 18 ans n’ont pas à entrer leur vrai nom et peuvent jouer à Honor of Kings sans limite de temps.

Comme l’a rapporté Sisi Jiang de Kotaku, tout cela semble inévitable :

« Se conformer à la nouvelle règle n’est pas techniquement difficile car il s’agit simplement d’écrire de nouvelles [Software Development Kit] codes », a déclaré Zhu à Kotaku. ‘[SDKs are] intégré dans le cadre du processus de connexion. Ce qui se passe, c’est que lorsque de nouveaux joueurs se connectent, ils sont invités à entrer leur numéro d’identification qui vérifie ensuite leur âge. Chaque joueur doit se connecter avec son vrai nom…[and] tous [domestic] jeu qui fonctionne légalement en Chine doit avoir cette fonction. Selon Niko Partners [Daniel] Ahmad, les parents ne sont pas interdits de donner leurs comptes adultes sans restriction à leurs enfants, et il existe un grand marché gris pour les comptes de jeux pour adultes. Si un joueur mineur le voulait, il pourrait contourner les nouvelles restrictions.

Ce week-end, des problèmes de décalage ont été signalés au sein de Honor of Kings entre 20h et 21h. Le compte Weibo officiel du jeu (via Sixth Tone) a reconnu que les joueurs avaient des “problèmes pour entrer dans les matchs”. Les problèmes, cependant, auraient été résolus.

Il est difficile de dire à quel point l’utilisation des comptes de location a été répandue et si elle se poursuit. Même si les mineurs peuvent accéder au jeu via le compte d’une autre personne, ils doivent toujours faire attention à ne pas se faire prendre par d’autres mécanismes de surveillance.

Cet été, Tencent a déployé un système de reconnaissance faciale sensible au temps pour soixante jeux, dont Honor of Kings. Surnommé “Midnight Patrol”, il vise à empêcher les jeunes rusés de se faire passer pour des adultes entre 22h et 8h. “Nous procéderons à un dépistage facial pour les comptes enregistrés avec de vrais noms et qui ont joué pendant une certaine période de temps la nuit”, a déclaré Tencent Games à l’époque (via Sixth Tone). « Quiconque refuse ou échoue à la vérification faciale sera traité comme un mineur, comme indiqué dans la supervision anti-addiction du système de santé du jeu de Tencent, et expulsé hors ligne. »

Chaque fois qu’il y a des règles, où qu’elles soient, il y a toujours des gens à la recherche d’une solution de contournement et d’un moyen d’encaisser.