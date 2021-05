Les nouvelles restrictions de voyage de la Grande-Bretagne pour la Turquie jettent un doute sur la race · .

En résumé: la course de Formule 1 récemment annoncée à Istanbul Park en juin a été mise en doute après que la Grande-Bretagne a révisé ses restrictions de voyage pour le pays.

En bref

La restriction de voyage turque jette un doute sur la race La Grande-Bretagne, qui abrite la majorité des équipes de F1, a annoncé vendredi que la Turquie avait été ajoutée à sa «liste rouge» de pays à «ne pas visiter sauf dans les circonstances les plus extrêmes». Alors que la F1 a déjà couru dans des pays où des verrouillages étaient en vigueur en raison de la pandémie, il reste à voir si ce développement mettra en danger le Grand Prix de Turquie.

La course a été ajoutée au calendrier le mois dernier à la place du Grand Prix du Canada annulé.

Un porte-parole de la Formule 1 a déclaré que le championnat était “au courant de l’annonce faite par le gouvernement britannique concernant les restrictions de voyage pour la Turquie et évaluait la situation et fournira plus de détails dans les prochains jours.”

Sainz doit apprendre chez Ferrari ce qu’il a «parfaitement compris» chez McLaren

Sainz n’est pas encore en phase avec les pneus comme il l’était chez McLarenCarlos Sainz Jnr dit qu’une partie de la raison de sa performance décevante dans le Grand Prix du Portugal, où il est tombé des points sur les pneus mourants dans les derniers tours, était parce qu’il ne comprend pas aussi bien le comportement de sa voiture que chez McLaren.

“Nous ne pouvons pas tout blâmer sur la stratégie, c’est sûr”, a déclaré le pilote Ferrari. «Nous aurions pu mieux faire les choses. Mais notre compréhension des pneus avant la course n’était pas idéale.

«De plus, nous ne savions pas que le médium allait être si pauvre. Nous ne savions pas que le grain allait être aussi évident qu’il l’était en course. Nous ne savions pas grand chose avant la course. Et nous voulons être meilleurs dans ce domaine, mieux arriver à une course un peu mieux préparés.

«Je vais m’améliorer au fil des courses, sachant ce que font les pneus en course. C’est quelque chose que chez McLaren, je savais parfaitement comment le pneu allait évoluer en course, comment la voiture allait se comporter en course. Et peut-être que je manque encore cette expérience et ce souvenir de cette prévisibilité de la voiture et des pneus de cette voiture chez Ferrari.

Hauger remporte la pole pour l’ouverture de la course F3

Hauger a pris la pole hier et y partira demainDennis Hauger a battu Jack Doohan pour la pole position au premier tour de F3 cette année. Les deux ont été séparés par seulement six millièmes de seconde, après une séance de qualification extrêmement compétitive.

En raison du nouveau format de week-end de trois courses de Formule 3, Hauger n’assumera pas sa pole position avant la course de dimanche, le top 12 étant inversé pour commencer la première des trois courses de demain.

Jusque-là, gagner des positions dans les courses de samedi n’est «pas si facile», a admis Hauger. «Même avec le nouveau virage 10, ce n’est pas si facile. Évidemment, lorsque les pneus se dégradent à la fin de la course, je pense que nous aurons plus d’opportunités. Commencer P12 avec le nouveau format va être intéressant, nous devons juste survivre à la première course, essayer de gagner des points et saisir autant d’opportunités que possible.

Juan Manuel Correa, à son retour à la course depuis qu’il a subi d’horribles blessures lors de l’accident de Spa Formula 2 en 2019 qui a coûté la vie à Anthoine Hubert à Spa, s’est qualifié 13e dans le peloton des 30.

Hamilton impressionné par le succès au milieu de terrain

Lewis Hamilton a salué les progrès réalisés par les équipes de milieu de terrain pour réduire l’écart avec Mercedes et Red Bull.

“C’est incroyable de voir les progrès réalisés par Ferrari et McLarexn et même Alpine”, a-t-il déclaré. «C’est fantastique de les voir si forts. Cela nous met donc également sous pression. »

AlphaTauri tente d’améliorer les virages à basse vitesse

S’exprimant après la première séance d’essais de vendredi, le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a décrit comment l’équipe travaille pour combler le déficit en virage à basse vitesse que le Grand Prix du Portugal a révélé.

«Aujourd’hui, nous avons eu, dans les virages à faible vitesse, quelques petits problèmes, mais je pense que nous pouvons nous en débarrasser. Yuki [Tsunoda] a eu un peu trop de sous-virage dans les virages à vitesse lente et moyenne mais pas de problème majeur,

«Pierre [Gasly] était, avec les pneus tendres, tout à fait satisfait. Avec les pneus durs, il a dit que la voiture était un peu trop déconnectée. Les ingénieurs sont assis [down] ensemble pour trouver, espérons-le, une configuration appropriée.